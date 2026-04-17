Dieta cu care Piţurcă se menține într-o formă remarcabilă la 70 de ani! “Poate beau și un pahar de vin”

Victor Pițurcă se apropie de 70 de ani pe 8 mai, dar se menține într-o formă remarcabilă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul selecționer a explicat că nu există niciun secret pentru menținerea în formă, ci doar o atenție acordată alimentației.

“Mai am câteva luni și fac 70, să spunem că sunt binișor, ce aș putea spune la vârsta asta”, spune Piţurcă.

Victor Pițurcă mănâncă cu preponderență doar alimente produse de fermieri locali, printre care carne, lapte și ouă, și nu consumă niciodată alimente procesate, de la magazine.

“Nu mai pot să am alt regim, chiar dacă aș vrea să schimb regimul e mult mai greu, poate când merg în vacanță, în altă țară. Când sunt sărbătorile, vine familia mea, mănânc mai mult, poate beau și un pahar de vin, nu le am cu băutura”, a explicat Piţurcă în exclusivitate pentru Antena Sport.