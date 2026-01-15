Dramă în Iran: fostul fotbalist a vrut să-și apere soția cu propriul corp în timpul protestelor, dar amândoi au fost uciși - Antena Sport

Închide meniul
Dramă în Iran: fostul fotbalist a vrut să-și apere soția cu propriul corp în timpul protestelor, dar amândoi au fost uciși

Ionuţ Axinescu Publicat: 15 ianuarie 2026, 14:29

Protestele împotriva regimului din Iran s-au extins în toate zonele țării și, potrivit BBC, peste două mii de oameni au fost uciși de forțele guvernamentale.

Printre victime se numără și sportivi. Cel mai recent și mediatizat caz este cel al fostului fotbalist Mojtaba Tarshiz, care a evoluat în carieră la campioana la zi din Iran, Tractor Sazi.

Tarshiz și soția sa, uciși în timpul protestelor

Pe 8 ianuarie, Tarshiz, care avea 47 de ani, și soția sa au fost împușcați mortal în timp ce protestau pe străzile din Andisheh, un oraș aflat la circa 30 de kilometri de capitala Teheran. Fostul fotbalist ar fi încercat să-și protejeze soția cu propriul corp, dar a fost împușcat.

Mojtaba Tarshiz a fost înmormântat pe 12 ianuarie, în orașul Karaj. Cuplul a lăsat în urmă două fetițe, potrivit presei internaționale.

Moartea lui Tarshiz a provocat reacții puternice în societatea iraniană. Masoud Shojaei (41 de ani), fost căpitan al echipei naționale și ex-jucător la Las Palmas și Osasuna, a criticat FIFA pentru că nu ia măsuri imediate împotriva Iranului. “Când intenționează FIFA să reacționeze?“, a scris el pe rețelele sociale.

• Echipa națională a Iranului e calificată pentru Mondialul din 2026. Iranienii fac parte din grupa G, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă.

Fotbalist de 17 ani, împușcat de la spate

Mojtaba Tarshiz nu este singurul sportiv care și-a pierdut viața în timpul manifestațiilor din Iran. Rebin Moradi, în vârstă de doar 17 ani, a fost ucis tot pe 8 ianuarie, în timpul protestelor de la Teheran.

Moradi era un tânăr talentat, care evolua la echipa de tineret a clubului Saipa, din prima ligă. Potrivit surselor internaționale, el a fost executat de la spate, de la o distanță foarte mică, iar glonțul i-a trecut prin piept.

O altă victimă este Amir Mohammad Kouhkan, portar și antrenor de fotbal în sală. El și-a pierdut viața la protestele care au avut loc în regiunea Fars, din sudul țării. Mehdi Lavasani (fost fotbalist și antrenor la o echipă de amatori), Ahmad Khosravani (baschetbalist de 21 de ani) și Mehdi Zatparvar (culturist de 39 de ani) au fost și ei uciși de către forțele care susțin regimul ayatollahului din Iran.

