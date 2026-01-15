Dramă în Iran: fostul fotbalist a vrut să-și apere soția cu propriul corp în timpul protestelor, dar amândoi au fost uciși - Antena Sport

Protestele împotriva regimului din Iran s-au extins în toate zonele țării și, potrivit BBC, peste două mii de oameni au fost uciși de forțele guvernamentale.

Printre victime se numără și sportivi. Cel mai recent și mediatizat caz este cel al fostului fotbalist Mojtaba Tarshiz, care a evoluat în carieră la campioana la zi din Iran, Tractor Sazi.

Tarshiz și soția sa, uciși în timpul protestelor

Pe 8 ianuarie, Tarshiz, care avea 47 de ani, și soția sa au fost împușcați mortal în timp ce protestau pe străzile din Andisheh, un oraș aflat la circa 30 de kilometri de capitala Teheran. Fostul fotbalist ar fi încercat să-și protejeze soția cu propriul corp, dar a fost împușcat.

Mojtaba Tarshiz a fost înmormântat pe 12 ianuarie, în orașul Karaj. Cuplul a lăsat în urmă două fetițe, potrivit presei internaționale.

Moartea lui Tarshiz a provocat reacții puternice în societatea iraniană. Masoud Shojaei (41 de ani), fost căpitan al echipei naționale și ex-jucător la Las Palmas și Osasuna, a criticat FIFA pentru că nu ia măsuri imediate împotriva Iranului. “Când intenționează FIFA să reacționeze?“, a scris el pe rețelele sociale.