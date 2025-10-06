Emil Ghinea a câștigat ultima etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă - Antena Sport

Pilotul constănțean Emil Ghinea a fost marele câștigător al Trofeului Poiana Brașov, stabilind totodată și cel mai bun timp al weekendului, în ultima etapă a sezonului din Campionatul Național de Viteză în Coastă, care a strâns atât un număr record de piloți participanți, cât și de spectatori.

După o primă zi de recunoașteri și antrenamente dominată de ploaie și asfalt ud, în care turismele au fost clar mai rapide pe traseu, cu Radu Benea cel mai rapid dintre cei 100 de piloți înscriși, situația s-a schimbat duminică, atunci când vremea s-a îmbunătățit considerabil.

Pe un prototip Osella PA21 4C Turbo, care i-a aparținut în trecut campionului european absolut, Ghinea a preluat conducerea încă de la primele urcări de duminică. Înaintea manșelor de concurs, el era urmat în clasament de Julien Răduță (Norma M20F) și de Radu Benea (Ferrari 488 Challenge).

La Viteză în Coastă sunt programate două manșe de concurs, iar timpii acestora se cumulează pentru a stabili clasamentele finale. Totuși, topul de la Trofeul Poiana Brașov s-a realizat doar după prima manșă, deoarece în cea decisivă au avut loc mai multe întreruperi pe traseu, care au creat întârzieri majore în program.

După ce mașina pilotului Răzvan Gosta a lăsat o dâră de ulei de peste 1,5 kilometri, aproape o treime din traseu, iar situația nu a mai putut fi remediată la timp până la redeschiderea circulației, Colegiul Comisarilor Sportivi a decis anularea manșei secunde. Astfel, la final s-au luat în calcul, conform regulamentului, doar timpii de pe prima urcare, deși la cea decisivă reușiseră să ajungă la finiș peste 80% dintre piloți.