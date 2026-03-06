Reacția lui Hermannstadt, după ce Giovanni Becali a anunțat că Ciubotaru a semnat în SUA - Antena Sport

Claudiu Rotar, finanțatorul lui Hermannstadt, a negat în totalitate ce a spus Giovanni Becali despre transferul lui Kevin Ciubotaru în Statele Unite ale Americii. Impresarul anunțase că fundașul care se afla pe “radarul” lui FCSB a semnat deja cu o echipă din America de Nord.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kevin Ciubotaru a fost unul dintre jucătorii despre care s-a vorbit cel mai mult în acest sezon de Liga 1, în principal datorită interesului celor de la FCSB pentru el. După ce nu a mai ajuns la echipa roș-albastră după o serie de “episoade” în care echipa l-a vrut, iar el a refuzat, după care rolurile s-au inversat, fundașul stânga de 22 de ani ar fi ajuns din nou în antenția lui Gigi Becali.

Hermannstadt neagă informația lansată de Giovanni Becali

La aflarea acestei vești, Giovanni Becali le-a “tăiat aripile” suporterilor lui FCSB și a declarat că Ciubotaru a semnat cu o echipă din SUA. Totuși, Hermannstadt a negat această informație când a fost înștiințată de ce a spus impresarul.

Prin vocea lui Claudiu Rotar, care a început să râdă când a auzit ce a spus Becali, clubul sibian a transmis că nu știe nimic despre o ofertă de peste oceane pentru jucătorul de profil defensiv.

“Din America? (n.r. râde) Nu, noi nu știm nimic. (n.r. Credeți că puteți să îl țineți și din vară?) Noi ne dorim, dar vom vedea, avem soluții pe postul său.