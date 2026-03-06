Cristi Săpunaru, reacție tranșantă după accidentul produs de Kader Keita: "N-ar trebui să fie afectați" - Antena Sport

Cristi Săpunaru, unul dintre jucătorii de legendă ai Rapidului, și-a expus punctul de vedere după accidentul produs de Kader Keita. Fostul fundaș nu crede că evenimentul nefericit ar trebui să își pună amprenta asupra vestiarului echipei lui Gâlcă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Context: În dimineața zilei de 3 martie, Keita a lovit cu mașina o femeie aflată pe trecerea de pietoni și a plecat de la locul accidentului. Evenimentul s-a produs la ora 05:46, când jucătorul care se afla în postul de Ramadan se întorcea de la rugăciune.

În seara aceleiași zile, Keita a fost reținut de Poliție, iar miercuri a primit control judiciar timp de 60 de zile din partea instanței, deși Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 solicitase arest preventiv timp de 30 de zile. Femeia lovită de fotbalistul ivorian se află în stare gravă la spital, cu fractură de bazin, tibie și peroneu, trei coaste rupte și fisură craniană.

Ce a spus Săpunaru despre accidentul produs de Keita

Cristi Săpunaru, invitat la o emisiune vineri seara, a discutat despre evenimentul în care a fost implicat Kader Keita și a tras o concluzie tranșantă. Jucătorii lui Costel Gâlcă ar trebui să își îndrepte atenția spre următorul meci, cel cu Universitatea Craiova de la finalul sezonului regulat.

Fostul jucător care a adunat 212 meciuri pentru Rapid crede că vestiarul alb-vișiniilor nu ar trebui să fie vizat și nici afectat de ceea ce a făcut Keita, chiar dacă e vorba de cineva alături de care împart terenul de joc.