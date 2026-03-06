Moment pentru istoria fotbalului! Cel mai longeviv antrenor din lume și-a dat demisia după 44 de ani - Antena Sport

Închide meniul
Moment pentru istoria fotbalului! Cel mai longeviv antrenor din lume și-a dat demisia după 44 de ani

Andrei Nicolae Publicat: 6 martie 2026, 18:43

Gigi Fresco (dreapta), antrenorul lui Virtus Verona / X @DeadlineDayLive

Fotbalul din Italia a fost recent marcat de un moment care deși nu va căpăta atât de multă amploare, va rămâne în cărțile de istorie ale fotbalului. Gigi Fresco, antrenorul care se afla pe banca celor de la Virtus Verona de 44 de ani, a decis să își dea demisia, încheindu-și astfel mandatul de cel mai longeviv tehnician din analele acestui sport.

Fotbalul este un sport plin de recorduri interesante, iar unul dintre ele aparținea unui antrenor care a preluat o echipă de la nivel amator și a dus-o până în Serie C. Gigi Fresco, pe numele său, a fost antrenorul lui Virtus Verona din 1982 până pe 5 martie, când echipa a anunțat că acesta va fi “retrogradat” pe postul de secund, iar cel din urmă va deveni principal.

Virtus Verona, echipă din Serie C, și-a schimbat antrenorul după 44 de ani

Decizia antrenorului de părăsi postul de principal vine după un nou eșec, 0-2 contra celor de la Novara. În acest moment, echipa e pe locul 18 în eșalonul al treilea, poziție care trimite la barajul de retrogradare/promovare, motiv pentru care a decis să ia o decizie care să dea un declic în vestiar.

Gigi Fresco are aproape toată viața sa legată de Virtus Verona. Inițial jucător al echipe care evolua la nivel de amatori, acesta a devenit în 1982 președinte și tot atunci s-a autointitulat drept antrenor.

Tehnicianul a rămas președinte până în prezent, astfel că va în continuare ce se întâmplă la echipă atât din postura respectivă, cât și din cea de secund. Cu 44 de ani pe banca lui Virtus Verona, Fresco deținea reocrdul de cel mai longeviv antrenor din toate ligile, inclusiv eșaloanele inferioare.

