"Eu i-am zis să scrie!" Profesoara de istorie din Galaţi a dezvăluit povestea din spatele imaginii virale din Liga 1 - Antena Sport

Profesoara de istorie din Galaţi a dezvăluit povestea din spatele imaginii virale din Liga 1

Un puşti din Galaţi a ajuns viral pe internet

România Alege Comedia în fiecare Duminică. Nou sezon iUmor, de la ora 21:00, doar pe Antena 1 și AntenaPLAY Profesoara de istorie din Galaţi a dezvăluit povestea din spatele imaginii virale din Liga 1. Un puşti din galeria Otelului e vedetă la Galaţi. Mesajul său de la meci în care i-a mulţumit doamnei de istorie că l-a învoit de la şcoală ca să mearga pe stadion a devenit viral.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar profesoara de istorie l-a indrumat să scrie mesajul, care a devenit cunoscut în tot internetul. Adina Guţu are numai cuvinte de laudă la adresa elevului său.

Profesoara de istorie din Galaţi a dezvăluit cum şi-a învoit elevul de la oră să meargă la meci

„Eu i-am zis să scrie pe o hârtie. Am făcut o glumă, dar am vorbit şi serios să văd dacă într-adevăr se duce la meci. Doar m-a rugat să îl învoiesc 10 minute, să plece mai devreme de finalul orei. I-am zis cu o condiţie, să văd dovada. M-am gândit pentru o secundă că o să ajungă pe reţelele de socializare, dar cine să îi facă poză?! O să mai vedem dacă îi mai dau voie. Anul trecut am fost în ultima dată la Oţelul şi mi-a plăcut foarte mult atmosfera. El a fost la oră, nu e ca şi cum l-am învoit toată ora. Am apreciat sinceritatea şi entuziasmul lui. Plus că s-a ţinut de cuvânt. M-a amuzat copios situaţia„, a spus Adina Guţu în exclusivitate pentru AntenaSport, profesoara de istorie care şi-a învoit elevul pentru a merge la meciul Oţelului.