Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: "Era un om extraordinar" - Antena Sport

Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar”

Alex Masgras Publicat: 12 ianuarie 2026, 22:27

Adrian Mutu / Profimedia

Alain Orsoni (71 de ani), fostul conducător de la AC Ajaccio, club la care Adrian Mutu a evoluat în perioada 2012-2014, a murit în cursul zilei de luni. El a fost ucis chiar în timpul înmormântării mamei sale.

Orsoni a fost împuşcat de un lunetist. Fostul lider naţionalist a murit chiar în cimitir, în ciuda intervenţiei rapide a medicilor, chiar sub ochii celor prezenţi la înmormântarea mamei sale, Marinette Orsoni.

Potrivit lepoint.fr, Orsoni a fost împuşcat de un trăgător de elită. Nu este prima oară când s-a încercat asasinarea lui Orsoni. Fostul preşedinte de la Ajaccio a scăpat cu viaţă după ce a fost ţinta unui alt atentat în decembrie 2008.

Adrian Mutu, fost jucător la Ajaccio în perioada august 2012 – ianuarie 2014, a lucrat împreună cu Orsoni. La scurt timp după moartea lui Orsoni, “Briliantul” a oferit o scurtă reacţie:

“Nu știam, când s-a întâmplat, acum?! Îmi pare foarte, foarte rău, pentru că l-am cunoscut și era un om extraordinar”, a declarat Adrian Mutu, potrivit iamsport.ro.

Alain Orsoni a fost omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, în 2012. Fostul internaţional român a evoluat în Corsica timp de un an şi jumătate. În cele 37 de meciuri disputate la Ajaccio, Mutu a marcat 11 goluri.

