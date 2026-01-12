Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: "Era un om extraordinar" - Antena Sport

Alain Orsoni (71 de ani), fostul conducător de la AC Ajaccio, club la care Adrian Mutu a evoluat în perioada 2012-2014, a murit în cursul zilei de luni. El a fost ucis chiar în timpul înmormântării mamei sale.
Orsoni a fost împuşcat de un lunetist. Fostul lider naţionalist a murit chiar în cimitir, în ciuda intervenţiei rapide a medicilor, chiar sub ochii celor prezenţi la înmormântarea mamei sale, Marinette Orsoni.
Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale
Potrivit lepoint.fr, Orsoni a fost împuşcat de un trăgător de elită. Nu este prima oară când s-a încercat asasinarea lui Orsoni. Fostul preşedinte de la Ajaccio a scăpat cu viaţă după ce a fost ţinta unui alt atentat în decembrie 2008.
Adrian Mutu, fost jucător la Ajaccio în perioada august 2012 – ianuarie 2014, a lucrat împreună cu Orsoni. La scurt timp după moartea lui Orsoni, “Briliantul” a oferit o scurtă reacţie:
“Nu știam, când s-a întâmplat, acum?! Îmi pare foarte, foarte rău, pentru că l-am cunoscut și era un om extraordinar”, a declarat Adrian Mutu, potrivit iamsport.ro.
Alain Orsoni a fost omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, în 2012. Fostul internaţional român a evoluat în Corsica timp de un an şi jumătate. În cele 37 de meciuri disputate la Ajaccio, Mutu a marcat 11 goluri.
- “Dezastru” Bărbatul celebru s-a trezit că a fost deposedat de circa 30 de milioane de euro de tatăl lui!
- Cosmin Olăroiu face o investiție de milioane de euro. Proiectul imobiliar din București în care se implică
- Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
- Trump organizează lupte MMA la Casa Albă pentru a-şi serba cei 80 de ani
- Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei