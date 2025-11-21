Gigi Becali, operat de un preot neurochirurg. A mers la spital cu "4 frați călugări" şi a plecat după intervenţie - Antena Sport

Gigi Becali a avut parte de o operație dificilă în zona cervicală. El a mers la spital însoţit de “4 frați călugări, dar nu a ținut cont de sfaturile medicilor și a decis să plece acasă, unde s-a lăsat în grija soţiei.

El a fost operat de neurochirurgul preot, Ștefan Mindea. În timpul operației, 4 călugări au fost la spital şi s-au rugat pentru sănătatea lui. După intervenţie, Gigi Becali a oferit detalii despre starea lui de sănătate.

“Familia mea își face griji, prietenii mei își fac griji și am zis că mă voi arăta la România TV să vadă oamenii faptic că nu mai am nimic. Dacă stăteam în spital, se îngrijora nevasta mea, că eu nu mă plâng niciodată. (…)

E adevărat că este riscant să pleci acasă, dar voi gândiți mai mult lumește, și eu gândesc lumește, pentru că m-a acaparat lumea, m-a prins în lanțuri, dar am zis să mă ridic duhovnicește, să fiu mai aproape de Domnul, când te lași în mâinile Domnului nu-ți mai e frică de nimic. Am luat 4 frați cu mine, călugării mei, și am plecat în lupta asta.”, a declarat Gigi Becali, la RTV.

Gigi Becali a refuzat să ia medicamentaţia prescrisă de medic.