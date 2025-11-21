Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, operat de un preot neurochirurg. A mers la spital cu "4 frați călugări" şi a plecat după intervenţie - Antena Sport

Home | Extra | Gigi Becali, operat de un preot neurochirurg. A mers la spital cu “4 frați călugări” şi a plecat după intervenţie

Gigi Becali, operat de un preot neurochirurg. A mers la spital cu “4 frați călugări” şi a plecat după intervenţie

Radu Constantin Publicat: 21 noiembrie 2025, 9:14

Comentarii
Gigi Becali, operat de un preot neurochirurg. A mers la spital cu 4 frați călugări şi a plecat după intervenţie

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă - Hepta

Gigi Becali a avut parte de o operație dificilă în zona cervicală. El a mers la spital însoţit de “4 frați călugări, dar nu a ținut cont de sfaturile medicilor și a decis să plece acasă, unde s-a lăsat în grija soţiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

El a fost operat de neurochirurgul preot, Ștefan Mindea. În timpul operației, 4 călugări au fost la spital şi s-au rugat pentru sănătatea lui. După intervenţie, Gigi Becali a oferit detalii despre starea lui de sănătate.

“Familia mea își face griji, prietenii mei își fac griji și am zis că mă voi arăta la România TV să vadă oamenii faptic că nu mai am nimic. Dacă stăteam în spital, se îngrijora nevasta mea, că eu nu mă plâng niciodată. (…)

E adevărat că este riscant să pleci acasă, dar voi gândiți mai mult lumește, și eu gândesc lumește, pentru că m-a acaparat lumea, m-a prins în lanțuri, dar am zis să mă ridic duhovnicește, să fiu mai aproape de Domnul, când te lași în mâinile Domnului nu-ți mai e frică de nimic. Am luat 4 frați cu mine, călugării mei, și am plecat în lupta asta.”, a declarat Gigi Becali, la RTV.

Gigi Becali a refuzat să ia medicamentaţia prescrisă de medic.

Reclamă
Reclamă

„Mi-a zis că să iau 5 zile antibiotic, am zis că nu iau. Nu iau eu antibiotic că nu e bun pentru organism, pentru trup. Iau eu altceva natural. A zis că mâine pot să joc fotbal. Da bine, cu grijă. De odihnit trebuie să te odihnești, dar nu am niciun fel de restricție. Medicina a avansat, America e cu 20 de ani înaintea Europei”, a mai spus miliardarul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat
Observator
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat
Ce a putut să spună Mircea Lucescu despre comentatorii de la România – San Marino 7-1. Exclusiv
Fanatik.ro
Ce a putut să spună Mircea Lucescu despre comentatorii de la România – San Marino 7-1. Exclusiv
9:01
Cum batem Turcia? Gică Hagi a anunţat care sunt atuurile României în lupta de la barajul pentru World Cup
8:45
Argentinienii au schimbat regulamentul înainte de final! Angel Di Maria a devenit campion cu Rosario Central
8:44
Cum îi aduce FRF 700.000 de euro în conturi lui Gigi Becali: “Trebuie să încasăm aceşti bani”
8:24
Revenire importantă în tabăra FCSB-ului. E deja la antrenamente, Meme confirmă!
8:00
A dormit trei luni pe stradă, fără bani și loc de muncă, dar acum merge la Mondial! A „explodat” abia la 33 de ani
23:28 20 nov.
“Poate sunt eu nebun” Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Turcia – România: “Nu îmi e frică”
Vezi toate știrile
1 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 2 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 3 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 4 OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” 5 Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026 6 Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor