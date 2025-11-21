Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum îi aduce FRF 700.000 de euro în conturi lui Gigi Becali: "Trebuie să încasăm aceşti bani" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cum îi aduce FRF 700.000 de euro în conturi lui Gigi Becali: “Trebuie să încasăm aceşti bani”

Cum îi aduce FRF 700.000 de euro în conturi lui Gigi Becali: “Trebuie să încasăm aceşti bani”

Radu Constantin Publicat: 21 noiembrie 2025, 8:44

Comentarii
Cum îi aduce FRF 700.000 de euro în conturi lui Gigi Becali: Trebuie să încasăm aceşti bani

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă - Profimedia Images

Vin banii pentru Gigi Becali. FCSB a respectat regula „5+6” în sezonul trecut, ceea ce le aduce de la FRF un bonus de aproximativ 700.000 de euro!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali nu a primit încă banii şi aşteaptă să-i încaseze. „Eu mai am de încasat 700.000 de euro de la FRF. Noi am respectat regulamentul şi trebuie să încasăm aceşti bani. Nu ştiu când vor intra pentru că, din ce am înţeles şi eu, trebuie să facă aceşti bani din amenzi. Adică să îi ia de la cluburile care nu au respectat regula. O să le dea (n.r. cluburile care nu au respectat regula) la comisii şi o să fie nevoite să plătească banii. Nu îmi fac probleme, vor intra până la urmă”, a spus Gigi Becali pentru Fanatik.ro.

Ce este regula „5+6”

Ce îseamnă regula „5+6”? Ea a fost introdusă la începutul anului 224. FRF recomandată ca în timpul partidelor să fie folosiţi minimum 5 jucători formaţi la nivel naţional, eligibili pentru echipa naţională, iar unul dintre ei să poartă evolua pentru naţionala României U21.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat
Observator
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat
Dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra a blocat IT-ul Curții de Apel. Sunt sute de ”giga” de probe ale ”loviturii de stat”
Fanatik.ro
Dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra a blocat IT-ul Curții de Apel. Sunt sute de ”giga” de probe ale ”loviturii de stat”
8:45
Argentinienii au schimbat regulamentul înainte de final! Angel Di Maria a devenit campion cu Rosario Central
8:24
Revenire importantă în tabăra FCSB-ului. E deja la antrenamente, Meme confirmă!
8:00
A dormit trei luni pe stradă, fără bani și loc de muncă, dar acum merge la Mondial! A „explodat” abia la 33 de ani
23:28 20 nov.
“Poate sunt eu nebun” Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Turcia – România: “Nu îmi e frică”
22:50 20 nov.
Capăt de drum pentru fotbalistul antrenat de Mircea Lucescu! S-a retras din fotbal la 40 de ani
22:46 20 nov.
Mihai Stoica l-a ironizat pe Victor Piţurcă după tragerea la sorţi: “Nişte observaţii extraordinare”
Vezi toate știrile
1 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 2 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 3 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 4 OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” 5 Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026 6 Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor