Cum îi aduce FRF 700.000 de euro în conturi lui Gigi Becali: "Trebuie să încasăm aceşti bani" - Antena Sport

Vin banii pentru Gigi Becali. FCSB a respectat regula „5+6” în sezonul trecut, ceea ce le aduce de la FRF un bonus de aproximativ 700.000 de euro!
Gigi Becali nu a primit încă banii şi aşteaptă să-i încaseze. „Eu mai am de încasat 700.000 de euro de la FRF. Noi am respectat regulamentul şi trebuie să încasăm aceşti bani. Nu ştiu când vor intra pentru că, din ce am înţeles şi eu, trebuie să facă aceşti bani din amenzi. Adică să îi ia de la cluburile care nu au respectat regula. O să le dea (n.r. cluburile care nu au respectat regula) la comisii şi o să fie nevoite să plătească banii. Nu îmi fac probleme, vor intra până la urmă”, a spus Gigi Becali pentru Fanatik.ro.
Ce este regula „5+6”
Ce îseamnă regula „5+6”? Ea a fost introdusă la începutul anului 224. FRF recomandată ca în timpul partidelor să fie folosiţi minimum 5 jucători formaţi la nivel naţional, eligibili pentru echipa naţională, iar unul dintre ei să poartă evolua pentru naţionala României U21.
