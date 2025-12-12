Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Real Madrid, fără 11 jucători la următorul meci din La Liga! Alonso nu se va putea baza nici pe Mbappe - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Real Madrid, fără 11 jucători la următorul meci din La Liga! Alonso nu se va putea baza nici pe Mbappe

Real Madrid, fără 11 jucători la următorul meci din La Liga! Alonso nu se va putea baza nici pe Mbappe

Daniel Işvanca Publicat: 12 decembrie 2025, 18:17

Comentarii
Real Madrid, fără 11 jucători la următorul meci din La Liga! Alonso nu se va putea baza nici pe Mbappe

Xabi Alonso, Real Madrid / Profimedia

Xabi Alonso a primit susținere din partea conducerii Realului după eșecul cu Manchester City din Champions League, însă situația pare din ce în ce mai complicată pentru fostul tehnician de la Bayer Leverkusen.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul „los blancos” are nu mai puțini de 11 absenți pentru partida din campionat cu Deportivo Alaves, cel mai important nume fiind francezul Kylian Mbappe.

11 jucători indisponibili pentru Xabi Alonso la Alaves

Real Madrid va avea o deplasare complicată pe terenul celor de la Deportivo Alaves, situația la nivelul lotului fiind cu adevărat dramatică pentru antrenorul Xabi Alonso.

Nu mai puțin de 11 jucători nu vor putea fi folosiți în disputa din etapa cu numărul 16 a La Liga, principala cauză fiind accidentările. Marele absent va fi, potrivit spaniolilor, Kylian Mbappe.

În afara starului francez, tehnicianul vicecampioanei Spaniei nu se va putea baza nici pe Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, David Alaba, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Antonio Carreras, Fran García, Eduardo Camavinga și Endrick. 

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
Observator
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe Arena Națională
Fanatik.ro
Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe Arena Națională
19:20
CFR Cluj – Csikszereda (LIVE SCORE, 20:30). Duel complicat pentru Daniel Pancu. Echipele de start
19:15
VIDEORăzvan Marin a marcat golul etapei în Conference League! Reușita românului a adunat cele mai multe voturi
18:49
Șumudică: “Ai demonstrat că ești mare antrenor” / Becali: “Face cineva vreodată schimbările la FCSB în afară de mine?”
18:47
VideoGrand Prix, ediţia 37: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea, analiză la finalul sezonului de F1
18:42
De Rossi, elogii la adresa lui Cristi Chivu, înainte de Genoa – Inter: „Succesul pe care îl are mă bucură”
17:43
Primele plecări de la Universitatea Craiova după eşecul cu Sparta Praga
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 2 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 3 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 4 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord 5 FCSB – Feyenoord 4-3. Campioana României, victorie dramatică, la ultima fază! Revenire de poveste a roş-albaştrilor 6 Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”