Real Madrid, fără 11 jucători la următorul meci din La Liga! Alonso nu se va putea baza nici pe Mbappe - Antena Sport

Xabi Alonso a primit susținere din partea conducerii Realului după eșecul cu Manchester City din Champions League, însă situația pare din ce în ce mai complicată pentru fostul tehnician de la Bayer Leverkusen.

Antrenorul „los blancos” are nu mai puțini de 11 absenți pentru partida din campionat cu Deportivo Alaves, cel mai important nume fiind francezul Kylian Mbappe.

11 jucători indisponibili pentru Xabi Alonso la Alaves

Real Madrid va avea o deplasare complicată pe terenul celor de la Deportivo Alaves, situația la nivelul lotului fiind cu adevărat dramatică pentru antrenorul Xabi Alonso.

Nu mai puțin de 11 jucători nu vor putea fi folosiți în disputa din etapa cu numărul 16 a La Liga, principala cauză fiind accidentările. Marele absent va fi, potrivit spaniolilor, Kylian Mbappe.

În afara starului francez, tehnicianul vicecampioanei Spaniei nu se va putea baza nici pe Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, David Alaba, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Antonio Carreras, Fran García, Eduardo Camavinga și Endrick.