A murit tatăl lui Adrian Mutu, la 75 de ani! „Cu o durere greu de spus în cuvinte…”

Este doliu în familia fostului fotbalist Adrian Mutu. Tatăl său, Spiridon Mutu, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani.
Anunțul a fost făcut de sora lui Adrian Mutu. „Cu o durere greu de spus în cuvinte, vă anunț că tatăl meu a plecat dintre noi. Pentru cei care l-au cunoscut, l-au prețuit și doresc să îi aducă un ultim omagiu și să își ia rămas-bun de la el, slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 1 august 2026, începând cu ora 11:30, la Biserica Sf. Ilie Tesviteanul, Strada Drumul Bisericii, din Voluntari.
Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Sfântul Ilie din Voluntari. Tată, îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai dăruit și pentru toate amintirile pe care le-ai lăsat în urmă. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, a transmis Laura, sora lui Adrian Mutu, într-o postare pe rețelele sociale, arată Libertatea.
Spiridon Mutu a fost profesor de matematică și informatică și a avut un rol important în formarea lui Adrian Mutu.
Mutu vine după o altă dramă în familie, după ce şi mama lui s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani, pe 21 decembrie 2023.
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