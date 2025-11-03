Ionuț Rusu, invitat la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1! - Antena Sport

Comedia salvează România! Măcar ea să o facă, dacă fotbalul nu prea ne mai oferă surprize plăcute în ultimul timp.
La SuperFAZE vine un actor care știe toate fețele umorului și toate vocile din vestiar: Ionuț Rusu — actor, comediant, suporter pasionat și antrenor de râs pe durată nelimitată.
Astăzi, la SuperFAZE, aflăm cum ar suna Campionatul Mondial dacă ar fi comentat de… toate vocile lui Ionuț Rusu!
Umorul și fotbalul se întâlnesc într-o ediție spectaculoasă, în care Ionuț Rusu comentează faze legendare și readuce farmecul anilor ’90.
„Am o ciudă că Bulgaria a fost în semifinală înaintea noastră!”, glumește comediantul.
„Era mare rivalitate între noi – Hristo Stoichkov și Gică Hagi, doi lideri uriași”, confirmă Răducioiu.
„Golul lui Hagi cu Columbia e încă la modă. E o referință în fotbalul mondial. Cred că trebuie să mergeți toți la echipa națională și să le arătați fazele astea”, a spus Rusu la SuperFAZE.
Au fost bucurii, dar naţionala a produs şi lacrimi: „Țin minte că am plâns în 2002 la barajul cu Slovenia”
Toate vocile din vestiar, într-o singură persoană!
Râsete, amintiri și parodii:
Ionuț Rusu îl transformă pe Freddie Mercury într-un jucător din Generaţia de Aur şi îl imită la perfecţie pe un fost selecţioner.
