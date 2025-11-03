Ionuț Rusu, invitat la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1! - Antena Sport

Comedia salvează România! Măcar ea să o facă, dacă fotbalul nu prea ne mai oferă surprize plăcute în ultimul timp.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La SuperFAZE vine un actor care știe toate fețele umorului și toate vocile din vestiar: Ionuț Rusu — actor, comediant, suporter pasionat și antrenor de râs pe durată nelimitată.

Astăzi, la SuperFAZE, aflăm cum ar suna Campionatul Mondial dacă ar fi comentat de… toate vocile lui Ionuț Rusu!

Umorul și fotbalul se întâlnesc într-o ediție spectaculoasă, în care Ionuț Rusu comentează faze legendare și readuce farmecul anilor ’90.

„Am o ciudă că Bulgaria a fost în semifinală înaintea noastră!”, glumește comediantul.