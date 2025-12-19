Ratare uluitoare în Conference League. Un jucător căzut la pământ a blocat un gol iminent al coechipierului său - Antena Sport

Partida din ultima etapă de Conference League dintre Mainz și Samsunspor a oferit una dintre cele mai mari ocazii din acest sezon. La scorul de 0-0, turcii au irosit o șansă imensă de a trece în avantaj la o fază în care un fotbalist căzut pe gazon a blocat o minge trimisă de coechipierul său care se îndrepta înspre plasa porții.

Ultima etapă de Conference League a atras atenția românilor prin intermediul meciului pierdut dramatic de Universitatea Craiova cu AEK Atena, însă pe alt stadion s-a întâmplat un moment cum rar se vede în fotbal.

Ocazie uriașă ratată la meciul fostei adversare a Craiovei

Pe terenul celor de la Mainz, una dintre echipele învinse de Universitatea Craiova în acest sezon, nemții au primit vizita celor de la Samsunspor, care a fost până într-un punct lider în ierarhia Conference League. Duelul a fost marcat de o șansă imensă irosită de turci în minutul 24, atunci când au reușit să scape pe un contraatac.

Din banda stângă, mingea a fost aruncată în careu, iar extrema dreaptă a lui Samsunspor, Emre Kilinc, a șutat în portar. Fotbalistul turcilor s-a împiedicat ulterior de goalkeeper-ul nemților și a rămas întins pe gazon, în timp ce balonul s-a întors la un coechipier, Carlo Holse, care a șutat spre poartă.

Mingea a trecut de portarul lui Mainz, însă s-a oprit chiar în Kilinc, care în continuare era întins pe gazon. Formația din Bundesliga a câștigat până la urmă meciul de pe teren propriu, grație unor goluri înscrise în minutele 44 și 48.