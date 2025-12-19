Alexandru Creţu, devastat după eliminarea dramatică a Universităţii Craiova: "Mă simt ca ultimul..." - Antena Sport

Alexandru Creţu a fost unul dintre cei mai afectaţi jucători ai Universităţii Craiova, la finalul înfrângerii dramatice din meciul cu AEK Atena. Grecii s-au impus cu 3-2, graţie unui gol marcat în minutul 90+14, asta după ce oltenii au condus cu 2-0.

Înfrângerea suferită la Atena a pus capăt aventurii europene a formaţiei din Bănie în acest sezon. Cu un rezultat de egalitate, Universitatea Craiova s-ar fi calificat în play-off-ul pentru optimile de finală Conference League.

Alexandru Creţu, la pământ după AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2: “O să avem mii de întrebări”

Introdus în minutul 80 de către Filipe Coelho, în locul lui Baiaram, alături de Houri, în locul lui Cicâldău, Creţu s-a simţit foarte rău după meci, în condiţiile în care a intrat pe teren la scorul de 2-1 pentru Craiova, dar echipa sa a pierdut.

Dezamăgirea este cu atât mai mare pentru Creţu, în condiţiile în care Universitatea Craiova a făcut, în cea mai mare parte, o partidă bună, demostrând că merită să obţină calificarea:

“Trist, am arătat că puteam. Îmi găsesc cu greu cuvintele. Trebuie să ne revenim, urmează un meci în campionat. O seară tristă pentru noi, am fost la mâna noastră. Am auzit ceva de minute, de prelungiri, dar puteam să facem mai mult. Îmi pare rău, mă simt neputincios. Din teren, era presiunea mare, am și uitat de minute de prelungiri.