Minnesota Timberwolves va retrage tricoul lui Kevin Garnett - Antena Sport

Minnesota Timberwolves va retrage tricoul lui Kevin Garnett

Home | NBA | Minnesota Timberwolves va retrage tricoul lui Kevin Garnett

Minnesota Timberwolves va retrage tricoul lui Kevin Garnett

Alex Masgras Publicat: 19 decembrie 2025, 10:53

Minnesota Timberwolves va retrage tricoul lui Kevin Garnett

Kevin Garnett / Profimedia

Minnesota Timberwolves şi legenda sa Kevin Garnett au convenit să retragă tricoul cu numărul 21 al fostului jucător din NBA, într-o ceremonie care va avea loc în următoarele două sezoane, punând astfel capăt anilor de relaţii tensionate dintre cele două părţi, a anunţat ESPN, citat de EFE.

Garnett s-a retras din activitate în 2016, de la Timberwolves, clubul la care şi-a început cariera sportivă în 1995 şi la care a petrecut 14 din cele 21 de sezoane jucate în liga profesionistă nord-americană de baschet.

Tricoul cu numărul 21 al lui Kevin Garnett va fi retras de Minnesota Timberwolves

Jucătorul refuzase ca numărul său de pe tricou să fie retras din cauza unui conflict cu fostul proprietar al echipei, Glen Taylor, potrivit ESPN.

Vânzarea echipei, în iunie anul, trecut către un grup care îl include şi pe fostul jucător de baseball Alex Rodriguez a destins tensiunile, iar Garnett a fost de acord să preia în curând rolul de ambasador al lui Timberwolves.

Garnett este singurul jucător al lui Timberwolves care a câştigat un premiu MVP în sezonul regular. De asemenea, el deţine majoritatea recordurilor statistice la echipa din Minnesota: lider la meciuri jucate, puncte, recuperări, pase decisive, intercepţii şi capace, printre alte realizări.

Deşi nu a câştigat niciodată titlul de campioană, echipa s-a calificat cu el în play-off timp de opt sezoane consecutive, dar nu a avansat niciodată dincolo de runda a doua.

Cunoscut drept “Big Ticket” pentru că a ocupat primul loc în topul celor mai bine vândute tricouri timp de ani de zile, Garnett a plecat la Boston Celtics în vara anului 2007, într-un schimb masiv care a trimis cinci jucători la Minnesota.

În primul său an la Celtics, el a câştigat singurul său titlu de campion NBA. La 37 de ani, după şase sezoane, timp în care a ajuns din nou în finala NBA, dar a pierdut-o, Garnett a plecat la Brooklyn Nets.

El s-a retras de la Timberwolves la sfârşitul sezonului 2015-2016, încheind o carieră în care a avut medii de 17,8 puncte şi 10 recuperări în 1.462 de meciuri.

Meciurile din NBA continuă la finalul săptămânii în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 00:00, va avea loc meciul dintre Houston Rockets şi Denver Nuggets. Tot duminică, dar de la ora 22:30, va avea loc duelul Chicago Bulls – Atlanta Hawks.

