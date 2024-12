Leonard Doroftei, în stare de şoc după moartea lui Helmut Duckadam: "A picat ca un fulger această veste! Nu pot să cred" - Antena Sport

Leonard Doroftei a avut o primă reacţia după moarte alui Helmut Duckadam. Fostul campion mondial de box a fost şocat în momentul în care a aflat teribila veste.

Leonard Doroftei a dezvăluit că Helmut Duckadam trebuia să vină la el la sală ca să se antreneze împreună. Doroftei a spus că Duckadam a fost unul din idolii copilăriei sale.

Leonard Doroftei, devastat de moartea lui Helmut Duckadam

„Chiar e un trăsnet. A picat ca un fulger această veste. Eu nu pot să cred. Credeam că este o glumă sau ceva. Dumnezeu să-l odihnească! A fost o stea a fotbalului românesc, un mare sportiv și pentru noi este o mare pierdere, pentru sportul românesc. Eu l-am văzut când eram copil apărând și ne-a făcut pe toți să ne rupem coatele și genunchii de asfalt, pentru că voiam să fim ca Duckadam. Doar că am făcut altceva în sport. M-am întâlnit cu el cam acum o lună la o activitate. Părea un om în formă, plin de viață și cu gânduri multe spre viitor, dar, din păcate, a plecat.

Nu a dat impresia asta deloc. Chiar am râs atunci, am glumit, am făcut poze și am vorbit de una de alta. Ne făcusem planul să ne antrenăm împreună. Să vină la mine la box, eu să învăț să apăr. Boxul nu are vârstă și sportul în general. Dumnezeu să-l odihnească!”, a spus Leonard Doroftei la fanatik.ro. Helmut Duckadam a intrat în Cartea Recordurilor după ce a apărat toate cele 4 lovituri de departajare executate de jucătorii Barcelonei. Pentru Steaua au marcat de la punctul cu var Marius Lăcătuş şi Gabi Balint.

Helmut Duckadam a murit la vârsta de 65 de ani! Sportul românesc, în doliu după decesul „Eroului de la Sevilla”

Helmut Duckadam a murit, luni, la vârsta de 65 de ani. Fotbalul românesc este în doliu. Decesul lui Helmut Duckadam s-a produs în jurul orei 11:00.