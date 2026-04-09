Moment de reculegere în Parlamentul Moldovei pentru Mircea Lucescu: “O legendă mondială”

Bogdan Stănescu Publicat: 9 aprilie 2026, 19:33

Moment de reculegere pentru Mircea Lucescu în Parlamentul Moldovei / captura video Unimedia

Parlamentarii din Republica Moldova au ţinut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, în şedinţa de joi.

Deputatul Renato Usatîi l-a numit “o legendă mondială” pe Mircea Lucescu, în discursul său despre regretatul antrenor român.

“Avem un eveniment, cu părere de rău, foarte trist. A plecat din viață o legendă. O legendă, nu doar a vecinilor noștri de peste Prut, o legendă mondială, iubită de sute de mii de cetățeni moldoveni.

Cel care e din generația lui Pele și Maradona, Mircea Lucescu s-a stins la vârsta de 80 de ani. L-a cunoscut tot globul pămânesc.

Să ținem un moment de reculegere pentru tot ce a făcut dumnealui și tot ce a făcut pentru sportul mondial”, a spus Renato Usatîi, în Parlamentul Moldovei.

Sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus miercuri la Arena Naţională. Numeroase personalităţi din fotbalul şi sportul românesc, dar şi din cel mondial i-au adus un omagiu lui Mircea Lucescu. Vineri va avea loc înmormântarea fostului selecţioner al României.

Recomandări

Citește și:
Jurnaliştii unguri cred că România se află într-un declin accentuat: "Aceasta e pedeapsa lor"
Observator
Jurnaliştii unguri cred că România se află într-un declin accentuat: "Aceasta e pedeapsa lor"
Cum arată primul carnet de jucător al lui Mircea Lucescu. Foto
Fanatik.ro
Cum arată primul carnet de jucător al lui Mircea Lucescu. Foto
20:28

FotoEchipa din mega-orașul de 5 miliarde de dolari a ajuns la 100 de victorii în țară! CR7 & Co, singurii care au oprit-o
20:13

Freiburg – Celta Vigo LIVE SCORE (22:00). Ionuț Radu luptă în sferturile de finală Europa League
20:05

LIVE SCORERayo – AEK 2-0. Andrei Raţiu, duel cu Răzvan Marin în sferturile Conference League. Şahtior – AZ Alkmaar (22:00)
20:00

VIDEO & FOTORămas-bun, Mircea Lucescu! Mii de oameni i-au adus un omagiu fostului selecţioner. Ahmetov: “O mare tragedie”
19:44

VIDEOSuporterii lui Dinamo, mesaj de adio pentru Mircea Lucescu: “Te vom iubi mereu”. Răzvan, cu lacrimi în ochi
18:56

Veste uriașă pentru Istvan Kovacs! Arbitrul, selectat pentru Cupa Mondială. Ce români mai sunt pe listă
Vezi toate știrile
1 Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion 2 Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu 3 „Nu te vom uita” Moment superb la meciul lui Galatasaray. Ce au făcut jucătorii pentru Lucescu 4 Decizia luată în Turcia, după decesul lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Federaţie 5 VIDEOCine este turcul care i-a pupat mâna lui Răzvan Lucescu lângă sicriul lui Mircea Lucescu 6 Primul nume din fotbalul mondial care și-a anunțat prezența la înmormântarea lui Mircea Lucescu: “Ne vedem”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit