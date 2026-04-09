Moment de reculegere în Parlamentul Moldovei pentru Mircea Lucescu: “O legendă mondială”

Parlamentarii din Republica Moldova au ţinut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, în şedinţa de joi.

Deputatul Renato Usatîi l-a numit “o legendă mondială” pe Mircea Lucescu, în discursul său despre regretatul antrenor român.

“Avem un eveniment, cu părere de rău, foarte trist. A plecat din viață o legendă. O legendă, nu doar a vecinilor noștri de peste Prut, o legendă mondială, iubită de sute de mii de cetățeni moldoveni.

Cel care e din generația lui Pele și Maradona, Mircea Lucescu s-a stins la vârsta de 80 de ani. L-a cunoscut tot globul pămânesc.

Să ținem un moment de reculegere pentru tot ce a făcut dumnealui și tot ce a făcut pentru sportul mondial”, a spus Renato Usatîi, în Parlamentul Moldovei.