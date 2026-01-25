Motivul pentru care Cristi Borcea a rămas fără permis. Vrea să-şi facă dreptate în instanţă - Antena Sport

Cristi Borcea a rămas din nou fără permis! Fostul acţionar din Ştefan cel Mare a fost sancționat de polițiștii de la Rutieră pe 3 ianuarie 2026 pentru depășirea vitezei legale.

În urmă cu aproximativ 3 săptămâni, Cristi Borcea a încălcat din nou o regulă importantă de circulaţie, care a dus la reţinerea permisului. Omul de afaceri a decis să deschidă un proces la instanța din Ploiești pe motiv că nu a încălcat regula. În plus, nu vrea să rămână fără permis de conducere. Poliţiştii susţin în schimb că omul de afaceri circula cu o viteză care nu era permisă în zona în care a fost oprit.

„În fapt, a arătat că a fost sancționat contravențional pentru depășirea vitezei. A susținut că viteza a fost înregistrată eronat din cauza utilizării/amplasării defectuoase a cinemometrului radar sau aparține altui autovehicul din trafic.

A adăugat că se bucură de prezumția de nevinovăție”, se arată în cererea depusă de fostul acţionar de la Dinamo, în instanță, relatează evz.ro.

Nu este prima dată când Cristi Borcea ajunge în instanţă cu organele legii. El a mai avut de două ori permisul reţinut pentru diverse încălcări.