Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Motivul pentru care Cristi Borcea a rămas fără permis. Vrea să-şi facă dreptate în instanţă - Antena Sport

Home | Extra | Motivul pentru care Cristi Borcea a rămas fără permis. Vrea să-şi facă dreptate în instanţă

Motivul pentru care Cristi Borcea a rămas fără permis. Vrea să-şi facă dreptate în instanţă

Radu Constantin Publicat: 25 ianuarie 2026, 19:07

Comentarii
Motivul pentru care Cristi Borcea a rămas fără permis. Vrea să-şi facă dreptate în instanţă

Cristi Borcea, în timpul unui interviu / Captură Antena Sport.

Cristi Borcea a rămas din nou fără permis! Fostul acţionar din Ştefan cel Mare a fost sancționat de polițiștii de la Rutieră pe 3 ianuarie 2026 pentru depășirea vitezei legale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urmă cu aproximativ 3 săptămâni, Cristi Borcea a încălcat din nou o regulă importantă de circulaţie, care a dus la reţinerea permisului. Omul de afaceri a decis să deschidă un proces la instanța din Ploiești pe motiv că nu a încălcat regula. În plus, nu vrea să rămână fără permis de conducere. Poliţiştii susţin în schimb că omul de afaceri circula cu o viteză care nu era permisă în zona în care a fost oprit.

„În fapt, a arătat că a fost sancționat contravențional pentru depășirea vitezei. A susținut că viteza a fost înregistrată eronat din cauza utilizării/amplasării defectuoase a cinemometrului radar sau aparține altui autovehicul din trafic.

A adăugat că se bucură de prezumția de nevinovăție”, se arată în cererea depusă de fostul acţionar de la Dinamo, în instanță, relatează evz.ro.

Nu este prima dată când Cristi Borcea ajunge în instanţă cu organele legii. El a mai avut de două ori permisul reţinut pentru diverse încălcări.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
Observator
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E jupân și peste mine. Hotărăște tot”
Fanatik.ro
Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E jupân și peste mine. Hotărăște tot”
19:16
Lamine Yamal, gol de senzație pentru Barcelona. Execuție din „foarfecă” în meciul cu Real Oviedo
19:09
VIDEOBenfica – Estrela Amadora, 20:00, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, titular în meciul cu echipa lui Jose Mourinho
18:51
VideoGică Popescu, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei!
18:40
Gloria Bistriţa – Gyor 22-27. Româncele, învinse în Liga Campionilor după ce au condus la pauză
18:32
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului, pentru derby-ul cu CFR Cluj
18:22
“O gură de oxigen” Reacţia lui Gică Popescu după victoria Farului la Ploieşti! Ce a spus de transferuri
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați 4 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 5 A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul 6 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez!
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia