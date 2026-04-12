“Nu e corect așa!” Gigi Becali, prima reacție după ce a rămas fără permis: “Sunt 4 benzi. Cum să merg?”

Gigi Becali a rămas fără permis în dimineața zilei de Paște. Patronul celor de la FCSB a fost oprit de poliție, după ce a fost surprins circulând cu 109 km/h, pe un sector de drum unde limita este de 40km/h.

Gigi Becali a dezvăluit că va contesta în instanță amenda primită și este de părere că limita de viteză ar trebui schimbată în zona respectivă.

Gigi Becali, prima reacție după ce a rămas fără permis: “Ei fac intenționat ca să stea la pândă”

“Și ce dacă? E adevărat că mi-au luat permisul. Numai acolo stau la pândă, la 4 dimineața. Sunt 4 benzi, cum să merg? Nu cred că e corect așa, cu 40 km/h… Să o schimbăm!

Nu era nimeni pe șosea, să fie pericol să-mi ia carnetul. Eu, când m-a oprit, mă gândeam că nu aveam viteză, dar cică nu e așa.

Eu o să contest în instanță. Ei fac intenționat ca să stea la pândă. Asta e, punem șofer!”, a spus Gigi Becali, potrivit gsp.ro.