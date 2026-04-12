“Nu e corect așa!” Gigi Becali, prima reacție după ce a rămas fără permis: “Sunt 4 benzi. Cum să merg?”

Gigi Becali a rămas fără permis în dimineața zilei de Paște. Patronul celor de la FCSB a fost oprit de poliție, după ce a fost surprins circulând cu 109 km/h, pe un sector de drum unde limita este de 40km/h.
Gigi Becali a dezvăluit că va contesta în instanță amenda primită și este de părere că limita de viteză ar trebui schimbată în zona respectivă.
Gigi Becali, prima reacție după ce a rămas fără permis: “Ei fac intenționat ca să stea la pândă”
“Și ce dacă? E adevărat că mi-au luat permisul. Numai acolo stau la pândă, la 4 dimineața. Sunt 4 benzi, cum să merg? Nu cred că e corect așa, cu 40 km/h… Să o schimbăm!
Nu era nimeni pe șosea, să fie pericol să-mi ia carnetul. Eu, când m-a oprit, mă gândeam că nu aveam viteză, dar cică nu e așa.
Eu o să contest în instanță. Ei fac intenționat ca să stea la pândă. Asta e, punem șofer!”, a spus Gigi Becali, potrivit gsp.ro.
Comunicatul Brigăzii Rutiere
“La data de 12 aprilie a.c., în jurul orei 04.00, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, care acționau pentru menținerea siguranței rutiere pe arterele din Capitală, în contextul sărbătorilor pascale, au depistat pe Șoseaua Pipera un autoturism care circula cu viteza de 109 km/h, pe un sector de drum unde limita este de 40 km/h, fiind înregistrat de aparatul radar.
În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 67 de ani. Totodată, acesta nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege.
Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile”.
