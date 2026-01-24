Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. "Mi-e și rușine" - Antena Sport

O ştire a făcut zilele trecute înconjurul României. Era legată de taxale, de 36.000 de euro, pe care Mihai Neşu le plăteşte în 2026, pentru fundaţia lui. Acum, un alt subiect arată cum tratează România persoanele cu dizabilităţi. De această dată este vorba de pensia umilitoare pe care o primeşte chiar Mihai Neşu de la statul român. De bani similari “se bucură” şi un alt număr însemnat de români care se confruntă cu probleme de sănătate.
Printre românii care primesc o pensie de nimic se numără și Mihăiță Neșu, despre care știe toată lumea că este imobilizat într-un scaun cu rotile, din cauza unui grav accident petrecut pe teren. Cariera lui Neșu a luat sfârșit la data de 10 mai 2011, când s-a accidentat grav la un antrenament al echipei sale de la acea vreme, FC Utrecht. În urma coliziunii puternice cu un coleg de echipă, Alje Schut, Neșu a căzut la pământ, incapabil să miște de la gât în jos.
Transportat de urgență la spital, Neșu a fost diagnosticat cu fractură de vertebră cervicală. După ani de recuperare, luptă și chin, fostul fotbalist și-a recuperat mobilitatea ambelor mâini. Mihai Neșu, acum în vârstă de 42 de ani, primește de la statul român o pensie umilitoare. Sumele încasate de fostul fotbalist au fost dezvăluite recent chiar de el.
„Eu iau 500 de lei pe lună și mai ia și ea (n.r. sora sa) vreo 2.000 sau poate mai mult. Hai să spunem că luăm 3.000 amândoi. Practic, eu cu ea ar trebui să trăim de 3000 de lei și ea să aibă grijă de mine și să îmi dea de mâncare mie și ea să mănânce. Să aibă grijă și de cele medicale.
Așa trăiesc alții care n-au posibilități și eu nu pot să zic nimic. Sunt eroi! Nu-mi pot imagina cum. Am prieteni și mi-e și rușine să-i întreb cum se descurcă. Bravo lor! E ceva de admirat și nu e normal să fie viața așa de grea pentru persoanele cu dizabilități.
Ca să închid paranteza, n-am de ce să mă plâng. Slavă Domnului, am avut posibilități să am bani când am fost fotbalist.”, a spus Neşu într-un interviu.
Mihai Neşu plăteşte taxe la fundaţia lui de 36.000 de euro
De taxele impuse în 2026 nu a scăpat nici Mihai Neşu. Fostul fotbalist a declarat că, în urma reformei Guvernului, fundația pe care o conduce a pierdut scutirea de la plata impozitului pe locuințe. Astfel, este obligat să plătească, în fiecare an, nu mai puțin de 36.000 de euro! „Avem o relație bună cu domnul Bolojan, vreau să cred că această decizie i-a scăpat. Au fost tăiate toate scutirile și facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități. Va fi mult mai greu să îi ajutăm, mai ales că persoanele cu dizabilități au rămas fără aceste scutiri de impozite.
Ne-am asumat responsabilitatea să avem grijă de copiii cu dizabilități și ne-am dorit un loc frumos, unde să se bucure de acest proiect, cu ajutorul oamenilor. Credem că această situație este temporară și, așa cum îl cunosc pe domnul Bolojan, el are dorința de a face lucruri bune în țara asta. A făcut lucruri minunate la Oradea”, a declarat Mihai Neșu, conform adevărul.ro.
