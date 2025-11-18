Povești savuroase la SuperFAZE: chefii Alexandru Sautner și Orlando Zaharia, alături de Florin Răducioiu - Antena Sport

Ediția SuperFAZE difuzată după Chefi la cuțite a fost o adevărată demonstrație de pasiune: de la fotbal la gastronomie și înapoi, chefii Alexandru Sautner și Orlando Zaharia au retrăit alături de Florin Răducioiu momente care au marcat istoria echipei naționale.
Pasiunea pentru fotbal, mai veche decât cuțitele din bucătărie
Chef Alexandru Sautner, fan declarat al echipei naționale, al lui AC Milan și al Universității Craiova, și-a amintit cum a început totul:
„Eu sunt un mare fan al echipei naționale… El a fost motivul pentru care m-am îndrăgostit de Milan”.
Chef Orlando Zaharia a povestit, la rândul său, despre copilăria petrecută pe terenul de joacă:
„Îmi plăcea să joc fotbal pe maidan, îl aveam pe Dan Petrescu pe aceeași stradă. Mai venea în curtea școlii unde jucam noi.”
Amintiri de la Mondiale
Sautner a surprins platoul cu memoria sa fantastică:
„Eu știu și CM din Guadalajara, din Mexic ‘70. Primul campionat care mi-a rămas întipărit a fost cel din ’90. Eram în armată. Mi se părea un miracol ce făceau ei acolo.”
Orlando a completat cu sinceritate:
„În acea perioadă vedeam alb-negru. Mi se părea că suntem cei mai buni, pentru că nu aveam acces la informație ca acum.”
Generația de Aur în limbaj culinar
Cei doi chefi au încercat să traducă performanțele naționalei în… mâncare:
• Chef Orlando: „Aș atribui echipei naționale o mâncare interbelică, regală, iconică. O bucătărie care va dăinui în timp.”
• Chef Sautner: „O bucătărie gourmet. Am avut toate ingredientele ca să facem o mâncare bună.”
Despre generația actuală, Sautner a fost tranșant:
„Generația de azi, să nu se supere, este un fusion confusion. Vrem să fim moderni, dar suntem într-o confuzie.”
Orlando a completat cu optimism:
„Avem fotbaliști foarte talentați… își doresc foarte mult. Parcă se rupe ceva undeva.”
Meciuri care au făcut istorie
Sautner și-a amintit cu emoție duelul cu Argentina:
„Bucuria a fost enormă, nu-mi venea să cred… Uite părul cum se face când îmi spui de Hagi. Cum a dat Hagi, cum se duce mingea!”
Răducioiu a explicat:
„El avea un stil aparte, o biomecanică specială. Mingea pleca foarte rapid. Asta e unicitatea lui.”
Iar atmosfera s-a destins când Sautner i-a spus glumeț lui Răducioiu:
„Florine, toate fetele erau înnebunite după tine.”
La care fostul internațional a replicat: „Le aveam la picioare.”
Hagi – zeul fotbalului în viziunea lui Sautner
Chef Sautner a vorbit cu admirație despre legătura sa cu Gheorghe Hagi:
„Hagi vine la mine foarte des, e clientul meu. Când stau de vorbă cu el… pentru mine, Hagi e Dumnezeul fotbalului.”
A retrăit și dezamăgirea momentului Suedia ‘94:
„Am rămas mut când ne-a egalat Suedia în prelungiri… am zis gata, nu mai câștigă.”
Cadoul de suflet al lui Florin Răducioiu
Finalul emisiunii a venit cu emoții puternice, după ce Răducioiu le-a oferit un cadou simbolic celor doi chefi, cu sprijinul Superbet.
„Este o onoare pentru noi să primim aceste cadouri”, a spus chef Sautner.
„Nu-mi vine să cred, visez”, a adăugat chef Orlando.
Sautner a încheiat cu un mesaj din inimă: „Hai, România!”
