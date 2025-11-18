Povești savuroase la SuperFAZE: chefii Alexandru Sautner și Orlando Zaharia, alături de Florin Răducioiu - Antena Sport

„În acea perioadă vedeam alb-negru. Mi se părea că suntem cei mai buni, pentru că nu aveam acces la informație ca acum.”

Generația de Aur în limbaj culinar

Cei doi chefi au încercat să traducă performanțele naționalei în… mâncare:

• Chef Orlando: „Aș atribui echipei naționale o mâncare interbelică, regală, iconică. O bucătărie care va dăinui în timp.”

• Chef Sautner: „O bucătărie gourmet. Am avut toate ingredientele ca să facem o mâncare bună.”

Despre generația actuală, Sautner a fost tranșant:

„Generația de azi, să nu se supere, este un fusion confusion. Vrem să fim moderni, dar suntem într-o confuzie.”

Orlando a completat cu optimism:

„Avem fotbaliști foarte talentați… își doresc foarte mult. Parcă se rupe ceva undeva.”

Meciuri care au făcut istorie

Sautner și-a amintit cu emoție duelul cu Argentina:

„Bucuria a fost enormă, nu-mi venea să cred… Uite părul cum se face când îmi spui de Hagi. Cum a dat Hagi, cum se duce mingea!”

Răducioiu a explicat:

„El avea un stil aparte, o biomecanică specială. Mingea pleca foarte rapid. Asta e unicitatea lui.”

Iar atmosfera s-a destins când Sautner i-a spus glumeț lui Răducioiu:

„Florine, toate fetele erau înnebunite după tine.”

La care fostul internațional a replicat: „Le aveam la picioare.”

Hagi – zeul fotbalului în viziunea lui Sautner

Chef Sautner a vorbit cu admirație despre legătura sa cu Gheorghe Hagi:

„Hagi vine la mine foarte des, e clientul meu. Când stau de vorbă cu el… pentru mine, Hagi e Dumnezeul fotbalului.”

A retrăit și dezamăgirea momentului Suedia ‘94:

„Am rămas mut când ne-a egalat Suedia în prelungiri… am zis gata, nu mai câștigă.”

Cadoul de suflet al lui Florin Răducioiu

Finalul emisiunii a venit cu emoții puternice, după ce Răducioiu le-a oferit un cadou simbolic celor doi chefi, cu sprijinul Superbet.

„Este o onoare pentru noi să primim aceste cadouri”, a spus chef Sautner.

„Nu-mi vine să cred, visez”, a adăugat chef Orlando.

Sautner a încheiat cu un mesaj din inimă: „Hai, România!”

