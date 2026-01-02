Un sportiv de doar 16 ani, primul deces confirmat în urma incendiului din Elveţia, soldat cu peste 40 de morţi! - Antena Sport

Jucătorul de golf în vârstă de 16 ani, Emanuele Galeppini, este prima victimă identificată în incendiul de la Crans-Montana, care s-a soldat cu moartea a peste 40 de persoane.
Galeppini era originar din Genova, dar în ultimii ani locuia cu familia sa în Dubai. Acolo se făcuse cunoscut ca tânăr jucător de golf şi participa regulat la turnee pentru juniori şi amatori în Orientul Mijlociu şi Europa. Printre cele mai recente succese ale sale se număra victoria într-un turneu amator din Dubai, în primăvara anului 2025.
Un sportiv de numai 16 ani, prima victimă confirmată a incendiului devastator din Elveţia
La momentul tragediei, tânărul de 16 ani se afla în Elveţia împreună cu prietenii pentru a sărbători Anul Nou. Incendiul a izbucnit în barul „Le Constellation” în primele ore ale zilei de 1 ianuarie. Circumstanţele exacte sunt încă în curs de investigare.
Moartea adolescentului a provocat o mare consternare în lumea internaţională a golfului. Federaţia italiană de golf i-a adus un omagiu lui Galeppini, considerându-l un tânăr sportiv dedicat, care promova corectitudinea şi pasiunea.
“Federația Italiană de Golf deplânge trecerea în neființă a lui Emanuele Galeppini, un tânăr sportiv care a întruchipat pasiunea și valorile autentice. În aceste momente de mare durere, gândurile noastre se îndreaptă către familia sa și către toți cei care l-au iubit.
Emanuele, vei rămâne mereu în inimile noastre”, a transmis Federaţia italiană de golf, pe X.
