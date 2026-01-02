Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un sportiv de doar 16 ani, primul deces confirmat în urma incendiului din Elveţia, soldat cu peste 40 de morţi! - Antena Sport

Home | Extra | Un sportiv de doar 16 ani, primul deces confirmat în urma incendiului din Elveţia, soldat cu peste 40 de morţi!

Un sportiv de doar 16 ani, primul deces confirmat în urma incendiului din Elveţia, soldat cu peste 40 de morţi!

Bogdan Stănescu Publicat: 2 ianuarie 2026, 11:45

Comentarii
Un sportiv de doar 16 ani, primul deces confirmat în urma incendiului din Elveţia, soldat cu peste 40 de morţi!

Emanuele Galeppini, prima victimă identificată în incendiul de la Crans-Montana / X Federaţia italiană de golf

Jucătorul de golf în vârstă de 16 ani, Emanuele Galeppini, este prima victimă identificată în incendiul de la Crans-Montana, care s-a soldat cu moartea a peste 40 de persoane.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Galeppini era originar din Genova, dar în ultimii ani locuia cu familia sa în Dubai. Acolo se făcuse cunoscut ca tânăr jucător de golf şi participa regulat la turnee pentru juniori şi amatori în Orientul Mijlociu şi Europa. Printre cele mai recente succese ale sale se număra victoria într-un turneu amator din Dubai, în primăvara anului 2025.

Un sportiv de numai 16 ani, prima victimă confirmată a incendiului devastator din Elveţia

La momentul tragediei, tânărul de 16 ani se afla în Elveţia împreună cu prietenii pentru a sărbători Anul Nou. Incendiul a izbucnit în barul „Le Constellation” în primele ore ale zilei de 1 ianuarie. Circumstanţele exacte sunt încă în curs de investigare.

Moartea adolescentului a provocat o mare consternare în lumea internaţională a golfului. Federaţia italiană de golf i-a adus un omagiu lui Galeppini, considerându-l un tânăr sportiv dedicat, care promova corectitudinea şi pasiunea.

“Federația Italiană de Golf deplânge trecerea în neființă a lui Emanuele Galeppini, un tânăr sportiv care a întruchipat pasiunea și valorile autentice. În aceste momente de mare durere, gândurile noastre se îndreaptă către familia sa și către toți cei care l-au iubit.

Reclamă
Reclamă

Emanuele, vei rămâne mereu în inimile noastre”, a transmis Federaţia italiană de golf, pe X.

Destinaţia din România aleasă de turişti pentru minivacanţa de Revelion. I se mai spune polul friguluiDestinaţia din România aleasă de turişti pentru minivacanţa de Revelion. I se mai spune polul frigului
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ultimele clipe din viaţa unui biciclist din Galaţi, surprinse de o cameră. A fost spulberat de o maşină
Observator
Ultimele clipe din viaţa unui biciclist din Galaţi, surprinse de o cameră. A fost spulberat de o maşină
“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa României
Fanatik.ro
“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa României
14:54
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Atacant din Premier League la AC Milan
14:45
EXCLUSIVDupă ce a rezolvat transferul lui Ţicu, Dinamo se luptă cu o rivală pentru un alt jucător din Liga 1!
14:28
Universitatea Craiova a plecat în cantonament! Filipe Coelho și alți 10 jucători nu s-au prezentat la aeroport
14:19
EXCLUSIVE gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo!
14:03
EXCLUSIVCât trebuie să plătească Dan Şucu pentru ca atacantul care marchează “la foc automat” să vină la Rapid!
13:13
Motivul pentru care Lamine Yamal nu s-a antrenat cu Barca! Anunţul presei spaniole despre starul catalanilor
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 2 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 3 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 4 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară 5 OFICIAL | Primul transfer al anului din Liga 1! 6 Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase