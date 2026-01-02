Cristiano Ronaldo, prima înfrângere în campionat în acest sezon cu Al-Nassr. Seria de goluri a lui "CR7", oprită - Antena Sport

Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, a suferit prima înfrângere din acest sezon de Saudi Pro League. Formația superstarului lusitan a fost învinsă în deplasare de Al-Ahli, alt club de top din Golf.

Al-Nassr, lider în campionat fără eșec până la această partidă, a cedat cu scorul de 3-2 în confruntarea cu echipa pentru care joacă Merih Demiral, trecut pe la Juventus și Atalanta, dar și Ivan Toney, fostul jucător al lui Brentford.

Cristiano Ronaldo, învinsă în premieră în campionat în acest sezon

Prima repriză a partidei a fost plină de goluri. Al-Ahli a deschis rapid scorul prin Ivan Toney în minutul 7, iar atacantul a făcut “dubla” în minutul 20.

Replica celor de la Al-Nassr nu s-a lăsat așteptată, iar sauditul Abduleah Al Amri a marcat și el două goluri pentru a restabili egalitatea înainte de pauză. În minutul 55, Demiral a marcat din pasa lui Ivan Toney, iar turcul a stabilit astfel scorul final al meciului.

În minutele de prelungire ale reprizei secunde, câte un jucător de la fiecare formație a fost eliminat, și anume Majrashi (Al-Hilal) și Boushal (Al-Nassr). Echipa lui Cristiano Ronaldo a suferit astfel prima înfrângere din acest sezon de campionat și poate fi devansată în clasament de Al-Hilal, în cazul în care aceasta sa va impune în duelul cu Damac.