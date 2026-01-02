Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristiano Ronaldo, prima înfrângere în campionat în acest sezon cu Al-Nassr. Seria de goluri a lui "CR7", oprită - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Cristiano Ronaldo, prima înfrângere în campionat în acest sezon cu Al-Nassr. Seria de goluri a lui “CR7”, oprită

Cristiano Ronaldo, prima înfrângere în campionat în acest sezon cu Al-Nassr. Seria de goluri a lui “CR7”, oprită

Andrei Nicolae Publicat: 2 ianuarie 2026, 22:05

Comentarii
Cristiano Ronaldo, prima înfrângere în campionat în acest sezon cu Al-Nassr. Seria de goluri a lui CR7, oprită

Cristiano Ronaldo, în timpul unui antrenament / Profimedia

Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, a suferit prima înfrângere din acest sezon de Saudi Pro League. Formația superstarului lusitan a fost învinsă în deplasare de Al-Ahli, alt club de top din Golf.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Al-Nassr, lider în campionat fără eșec până la această partidă, a cedat cu scorul de 3-2 în confruntarea cu echipa pentru care joacă Merih Demiral, trecut pe la Juventus și Atalanta, dar și Ivan Toney, fostul jucător al lui Brentford.

Cristiano Ronaldo, învinsă în premieră în campionat în acest sezon

Prima repriză a partidei a fost plină de goluri. Al-Ahli a deschis rapid scorul prin Ivan Toney în minutul 7, iar atacantul a făcut “dubla” în minutul 20.

Replica celor de la Al-Nassr nu s-a lăsat așteptată, iar sauditul Abduleah Al Amri a marcat și el două goluri pentru a restabili egalitatea înainte de pauză. În minutul 55, Demiral a marcat din pasa lui Ivan Toney, iar turcul a stabilit astfel scorul final al meciului.

În minutele de prelungire ale reprizei secunde, câte un jucător de la fiecare formație a fost eliminat, și anume Majrashi (Al-Hilal) și Boushal (Al-Nassr). Echipa lui Cristiano Ronaldo a suferit astfel prima înfrângere din acest sezon de campionat și poate fi devansată în clasament de Al-Hilal, în cazul în care aceasta sa va impune în duelul cu Damac.

Reclamă
Reclamă

Seria lui Ronaldo, oprită

Pe lângă eșecul propriu-zis, Cristiano Ronaldo mai are un motiv pentru care să fie nemulțumit, pentru că serie sa de meciuri consecutive cu gol marcat în campionat s-a încheiat. După ce a înscris de 12 ori în ultimele nouă partide, a venit momentul ca lusitan să nu mai bage mingea în poartă.

De la partida din etapa a doua din campionat, cea în care Al-Nassr a jucat cu Al-Kholood, nu s-a mai întâmplat ca Ronaldo să nu mai marcheze în competiția internă, mai exact de 110 zile. În acest sezon, lusitanul a marcat de 13 ori în nouă meciuri.

Mărturii sfâşietoare ale salvatorilor de la Crans Montana: "A fost infernul. Am strigat la Dumnezeu"Mărturii sfâşietoare ale salvatorilor de la Crans Montana: "A fost infernul. Am strigat la Dumnezeu"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Depozit sau fond de investiții? Cât strângi în 20 de ani cu 250 de lei pe lună
Observator
Depozit sau fond de investiții? Cât strângi în 20 de ani cu 250 de lei pe lună
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia
Fanatik.ro
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia
23:19
DC United vrea să transfere un alt jucător al CFR-ului! Iuliu Mureșan: “Mai avem nevoie să vindem”
23:15
Gabi Balint, dezvăluire în premieră despre finala dintre Steaua și Barcelona: “A fost prima oară în viața mea”
22:51
CFR Cluj, la un pas să piardă licența UEFA! Iuliu Mureșan: „Dacă nu vom face anumite plăți până pe 15 ianuarie…”
22:44
VIDEOGil Vicente – Sporting 1-1. Campioana en-titre, egalată în 10 oameni. Egal perfect pentru Porto
22:25
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Colegul lui Drăgușin, vândut pe o sumă-record
21:30
VideoJurnal Antena Sport | Țin ritmul în echipă
Vezi toate știrile
1 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 2 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 3 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 4 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară 5 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 6 Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB