Povestea prieteniei dintre Donald Trump și Ilie Năstase: "A dansat la nunta lui până la 6 dimineața" - Antena Sport

Povestea prieteniei dintre Donald Trump și Ilie Năstase: “A dansat la nunta lui până la 6 dimineața”

Radu Constantin Publicat: 2 ianuarie 2026, 22:03

Comentarii
Puțină lume știe, dar pe Ilie Năstase îl leagă o prietenie de mai bine de 30 de ani cu Donald Trump. Mai mult, actualul președinte al Americii s-a aflat printre invitații de la nunta fostului mare tenismen cu Alexandra King.

Donald Trump a petrecut toată noaptea la nunta lui Ilie Năstase. Povestea acelei nopți a fost reamintită de Horia Ivanovici, care a adus aminte de cuvintele fostului partener de dublu al lui „Nasty”. „A fost o declarație foarte interesantă în presă a lui Ion Țiriac. Donald Trump a stat la nunta lui Ilie Năstase cu Alexandra King de la 9 seara până la 6 dimineața. Deci pe vremea aceea, actualul președinte al Americii a stat toată noaptea la nunta lui Ilie Năstase?!”, a reamintit Ivanovici.

Cum a ajuns președintele Americii la nunta primului număr 1 ATP din istoria tenisului? „Erau în anturaj pentru că cea de-a doua soție a lui Ilie era americancă. Nunta a fost la New York dacă nu mă înșel, și atunci evident că a fost și Trump prezent”.

Ilie Năstase și Alexandra King s-au căsătorit în septembrie 1984, la New York, în cadrul unei ceremonii la Biserica Episcopală St. James din Manhattan. Printre invitații de marcă la eveniment s-a numărat și Donald Trump. În timpul mariajului, cuplul a adoptat doi copii: Nicholas și Charlotte. Năstase și Alexandra au divorțat după aproape un deceniu de mariaj.

