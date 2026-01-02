Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Agentul fotbalistului rănit în incendiul din Elveţia, anunţ despre starea jucătorului! - Antena Sport

Home | Extra | Agentul fotbalistului rănit în incendiul din Elveţia, anunţ despre starea jucătorului!

Agentul fotbalistului rănit în incendiul din Elveţia, anunţ despre starea jucătorului!

Bogdan Stănescu Publicat: 2 ianuarie 2026, 15:51

Comentarii
Agentul fotbalistului rănit în incendiul din Elveţia, anunţ despre starea jucătorului!

Tahirys Dos Santos, jucătorul rănit în incendiul din Elveţia / X Metz

Christophe Hutteau, agentul jucătorului de la FC Metz, Tahirys Dos Santos (19 ani), a dat veşti despre starea sa de sănătate acestuia a doua zi după tragicul incendiu dintr-un bar din Crans-Montana, unde sărbătorea Revelionul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

El se afla în Elveţia pentru a petrece câteva zile de vacanţă înainte de reluarea antrenamentelor cu clubul său.

Tahirys Dos Santos are arsuri pe 30% din suprafaţa corpului!

A fost transferat ieri seară (n.r: joi) într-un centru spitalicesc specializat în arsuri grave din Stuttgart, Germania”, a reamintit el.

Ultimele veşti pe care le-am primit sunt de vineri dimineaţă, de la mama şi tatăl lui Tahirys, care au condus toată noaptea pentru a ajunge la patul fiului lor. Nu pot să vă spun că se simte bine, pentru că suferă teribil. Are arsuri pe 30% din suprafaţa corpului. Partea pozitivă este că plămânii, care au fost afectaţi, au înregistrat o îmbunătăţire considerabilă a capacităţii respiratorii de ieri dimineaţă”, a spus agentul.

“A fost un şoc pentru el, pentru familie, pentru club şi pentru mine”

Fundaşul, care a jucat pentru prima dată în echipa profesionistă pe 20 decembrie, în Cupa Franţei, se afla în staţiunea de schi împreună cu prietena şi amicii săi. „Era în Crans-Montana de câteva zile, era în vacanţă împreună cu aceşti tineri fotbalişti profesionişti”, explică Christophe Hutteau. “Trebuia să se întoarcă în Franţa ieri (n.r: joi). Se antrena fizic, am vorbit cu el în dimineaţa zilei de 31, cu câteva ore înainte de dramă, şi era nerăbdător să se întoarcă repede pe teren, pentru că este un băiat foarte ambiţios, cu o mentalitate excepţională, un muncitor. A fost un şoc pentru el, pentru familie, pentru club şi pentru mine. Nu am mai trăit astfel de momente de la începutul carierei mele de agent de jucători.”

Reclamă
Reclamă

Acesta este, evident, şi cazul părinţilor jucătorului, care au fost informaţi despre situaţie joi dimineaţa devreme. „Au fost anunţaţi în noaptea de 31 spre 1, în jurul orei 6:30 dimineaţa”, precizează Christophe Hutteau. „Mama prietenei lui Tahirys, care se afla şi ea în discotecă împreună cu mai mulţi prieteni, i-a anunţat. Au plecat imediat spre regiunea Metz pentru a se îndrepta spre Elveţia. Au condus patru ore şi au fost îndrumaţi spre Sion, unde majoritatea victimelor au fost transferate iniţial. Au petrecut ziua în aşteptare, iar Tahirys a fost transferat seara în Germania. Au condus 7 ore şi jumătate în această noapte pentru a putea ajunge la patul fiului lor, pe care nu îl vor putea vedea înainte de această după-amiază.”

Reprezentantul său a oferit câteva detalii despre modul în care jucătorul a reuşit să părăsească localul. „Mama lui mi-a confirmat că nu se afla la subsol (unde ar fi izbucnit incendiul, n.r.), ci la primul etaj al discotecii, la fel ca prietena lui, care se ducea la toaletă”, a concluzionat acesta. „Nu ştiu mai multe pentru că nu am putut vorbi cu Tahirys. Părinţii lui – care au putut schimba câteva cuvinte cu el la sosire, deoarece era conştient – nu au intrat în detalii.”

Destinaţia din România aleasă de turişti pentru minivacanţa de Revelion. I se mai spune polul friguluiDestinaţia din România aleasă de turişti pentru minivacanţa de Revelion. I se mai spune polul frigului
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6
Observator
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6
El este fotbalistul care a scăpat cu viață din infernul de la Crans-Montana. Mărturii devastatoare din timpul incendiului. „Am văzut scene foarte dure”
Fanatik.ro
El este fotbalistul care a scăpat cu viață din infernul de la Crans-Montana. Mărturii devastatoare din timpul incendiului. „Am văzut scene foarte dure”
19:23
“Vrei să mă demiți?”. Pep Guardiola, răspuns savuros când a fost întrebat de despărțirea de Manchester City
19:10
Dat afară de Dan Șucu, a semnat cu Juventus! A fost anunțat oficial
18:40
Când debutează Louis Munteanu în tricoul lui DC United? Câte meciuri poate juca până la barajul Turcia – România
18:35
Transfer de top pentru SCM Rm. Vâlcea – interul stânga Emilie Arntzen
18:06
Supercomputerul a decis! Ce șanse are Cristi Chivu să câștige titlul cu Inter în Serie A
18:03
Primul transfer rezolvat de Rapid. Cu ce atacant din Spania a bătut palma Șucu!
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 2 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 3 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 4 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară 5 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 6 Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia luiCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui