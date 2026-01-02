Agentul fotbalistului rănit în incendiul din Elveţia, anunţ despre starea jucătorului! - Antena Sport

Christophe Hutteau, agentul jucătorului de la FC Metz, Tahirys Dos Santos (19 ani), a dat veşti despre starea sa de sănătate acestuia a doua zi după tragicul incendiu dintr-un bar din Crans-Montana, unde sărbătorea Revelionul.

El se afla în Elveţia pentru a petrece câteva zile de vacanţă înainte de reluarea antrenamentelor cu clubul său.

Tahirys Dos Santos are arsuri pe 30% din suprafaţa corpului!

„A fost transferat ieri seară (n.r: joi) într-un centru spitalicesc specializat în arsuri grave din Stuttgart, Germania”, a reamintit el.

„Ultimele veşti pe care le-am primit sunt de vineri dimineaţă, de la mama şi tatăl lui Tahirys, care au condus toată noaptea pentru a ajunge la patul fiului lor. Nu pot să vă spun că se simte bine, pentru că suferă teribil. Are arsuri pe 30% din suprafaţa corpului. Partea pozitivă este că plămânii, care au fost afectaţi, au înregistrat o îmbunătăţire considerabilă a capacităţii respiratorii de ieri dimineaţă”, a spus agentul.

“A fost un şoc pentru el, pentru familie, pentru club şi pentru mine”

Fundaşul, care a jucat pentru prima dată în echipa profesionistă pe 20 decembrie, în Cupa Franţei, se afla în staţiunea de schi împreună cu prietena şi amicii săi. „Era în Crans-Montana de câteva zile, era în vacanţă împreună cu aceşti tineri fotbalişti profesionişti”, explică Christophe Hutteau. “Trebuia să se întoarcă în Franţa ieri (n.r: joi). Se antrena fizic, am vorbit cu el în dimineaţa zilei de 31, cu câteva ore înainte de dramă, şi era nerăbdător să se întoarcă repede pe teren, pentru că este un băiat foarte ambiţios, cu o mentalitate excepţională, un muncitor. A fost un şoc pentru el, pentru familie, pentru club şi pentru mine. Nu am mai trăit astfel de momente de la începutul carierei mele de agent de jucători.”