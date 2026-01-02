Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Supercomputerul a decis! Ce șanse are Cristi Chivu să câștige titlul cu Inter în Serie A - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Supercomputerul a decis! Ce șanse are Cristi Chivu să câștige titlul cu Inter în Serie A

Supercomputerul a decis! Ce șanse are Cristi Chivu să câștige titlul cu Inter în Serie A

Andrei Nicolae Publicat: 2 ianuarie 2026, 18:06

Comentarii
Supercomputerul a decis! Ce șanse are Cristi Chivu să câștige titlul cu Inter în Serie A

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Supercomputerul specialiștilor de la Opta a efectuat noi calcule odată cu începutul anului 2026, iar în analiza lor a apărut și predicția privind cine va cuceri titlul în Serie A. Inter Milano, formația antrenată de Cristi Chivu care este lider în Italia, e cotată cu cele mai mari șanse de a se impune în lupta pentru un nou Scudetto.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a încheiat anul 2025 pe primul loc în campionatul din “cizmă”, însă clasamentul în zona de sus este extrem de strâns. Primele cinci echipe sunt separate de doar patru puncte, astfel că misiunea echipei lui Chivu de a câștiga un nou titlu nu se anunță deloc ușoară.

Opta: Inter, șanse mari să câștige titlul în Italia

Cu toate acestea, fanii “nerazzurrilor” pot fi optimiști, deoarece supercomputerul celor de la Opta a efectuat calculele și a prezis că Inter va cuceri titlul. Dacă această veste nu e neapărat surprinzătoare ținând cont de valoarea echipei și de poziția pe care o are în clasament, procentul de a câștiga pe care l-a promit trupa lui Chivu este unul extrem de mare în comparație cu ale sale contracandidate.

Inter are șanse de 59,42% să câștige titlul în Italia, în timp ce a doua favorită în viziunea specialiștilor, Napoli, a fost desemnată cu un procentaj de doar 17,62%. “Podiumul” e completat de AC Milan, care are în dreptul ei următorul procent: 15,47%.

După 16 etape disputate în Serie A, Inter este lider, având un bilanț de 12 victorii, niciun egal și patru înfrângeri (36 de puncte). În urma sa se află AC Milan, Napoli, AS Roma și Juventus, separate rând pe rând de câte un punct.

Reclamă
Reclamă

Supercomputerul de la Opta a prezis și celelalte campioane din Top 5, dar și alte câștigătoare ale trofeelor importante care se dispută în 2026.

  • Premier League – Arsenal
  • La Liga – Barcelona
  • Bundesliga – Bayern Munchen
  • Ligue 1 – Paris Saint-Germain
  • Champions League – Arsenal
  • Cupa Mondială – Spania
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6
Observator
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6
O nouă tragedie în fotbal! A murit la o vârstă extrem de fragedă
Fanatik.ro
O nouă tragedie în fotbal! A murit la o vârstă extrem de fragedă
19:10
Dat afară de Dan Șucu, a semnat cu Juventus! A fost anunțat oficial
18:40
Când debutează Louis Munteanu în tricoul lui DC United? Câte meciuri poate juca până la barajul Turcia – România
18:35
Transfer de top pentru SCM Rm. Vâlcea – interul stânga Emilie Arntzen
18:03
Primul transfer rezolvat de Rapid. Cu ce atacant din Spania a bătut palma Șucu!
17:39
Florin Tănase, dezvăluire despre cel mai dificil moment din 2025: “Mai jos de atât nu se poate”
17:35
Fotbalistul de 10 milioane de euro al lui Gigi Becali se plânge că i-a fost distrusă cariera la FCSB
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 2 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 3 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 4 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară 5 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 6 Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia luiCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui