Supercomputerul a decis! Ce șanse are Cristi Chivu să câștige titlul cu Inter în Serie A - Antena Sport

Supercomputerul specialiștilor de la Opta a efectuat noi calcule odată cu începutul anului 2026, iar în analiza lor a apărut și predicția privind cine va cuceri titlul în Serie A. Inter Milano, formația antrenată de Cristi Chivu care este lider în Italia, e cotată cu cele mai mari șanse de a se impune în lupta pentru un nou Scudetto.

Inter a încheiat anul 2025 pe primul loc în campionatul din “cizmă”, însă clasamentul în zona de sus este extrem de strâns. Primele cinci echipe sunt separate de doar patru puncte, astfel că misiunea echipei lui Chivu de a câștiga un nou titlu nu se anunță deloc ușoară.

Opta: Inter, șanse mari să câștige titlul în Italia

Cu toate acestea, fanii “nerazzurrilor” pot fi optimiști, deoarece supercomputerul celor de la Opta a efectuat calculele și a prezis că Inter va cuceri titlul. Dacă această veste nu e neapărat surprinzătoare ținând cont de valoarea echipei și de poziția pe care o are în clasament, procentul de a câștiga pe care l-a promit trupa lui Chivu este unul extrem de mare în comparație cu ale sale contracandidate.

Inter are șanse de 59,42% să câștige titlul în Italia, în timp ce a doua favorită în viziunea specialiștilor, Napoli, a fost desemnată cu un procentaj de doar 17,62%. “Podiumul” e completat de AC Milan, care are în dreptul ei următorul procent: 15,47%.

După 16 etape disputate în Serie A, Inter este lider, având un bilanț de 12 victorii, niciun egal și patru înfrângeri (36 de puncte). În urma sa se află AC Milan, Napoli, AS Roma și Juventus, separate rând pe rând de câte un punct.