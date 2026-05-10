Home | Fotbal | Liga 1 | Bogdan Andone a răbufnit, după Dinamo – FC Argeș 2-1: „Dacă aveam 11 schimbări, pe toate le făceam”

Bogdan Andone a răbufnit, după Dinamo – FC Argeș 2-1: „Dacă aveam 11 schimbări, pe toate le făceam”

Viviana Moraru Publicat: 10 mai 2026, 21:20

Comentarii
Bogdan Andone a răbufnit, după Dinamo – FC Argeș 2-1: Dacă aveam 11 schimbări, pe toate le făceam”

Bogdan Andone, în timpul meciului Dinamo - FC Argeș 2-1/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Bogdan Andone a reacționat, după ce Dinamo a învins-o pe FC Argeș, scor 2-1, în etapa a opta a play-off-ului. „Câinii” au obținut un succes dramatic, Kennedy Boateng marcând în prelungiri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bogdan Andone a fost extrem de nemulțumit de evoluția jucătorilor săi din prima repriză. Dinamo a deschis scorul încă din minutul 3, prin George Pușcaș. Bettaieb a egalat în minutul 64.

Bogdan Andone, prima reacție după Dinamo – FC Argeș 2-1

Bogdan Andone a dezvăluit că la pauză era dispus să schimbe întreaga echipă, ținând cont de jocul elevilor săi. Antrenorul a transmis că evoluția jucătorilor săi s-a îmbunătățit în repriza secundă.

„Sunt mulțumit de atitudinea echipei, am jucat de la egal la egal. Am avut situații mari, la 1-1, după am schimbat ofensiv. Am fost învinși din două faze fixe, ei au avut bara dintr-o lovitură laterală. Suntem ca soldații pe front, au cerut schimbări și nu mai aveam. Dacă aveam, la pauză făceam 6-7 schimbări. În afară de 2-3 jucători, schimbam tot. Acum să încercăm să batem Rapidul pentru locul cinci. Făceam șapte schimbări, mi-a fost frică să le fac pe toate cinci la pauză, știam ce probleme avea Garutti, voiam să schimb ambii fundași laterali, ambii mijlocași laterali, Ianis Pîrvu și el, Garutti.

Am fost nemulțumit de ritmul nostru, nu am fost noi, dar repriza a doua a fost diferită. Dar nu cred că se va mai repeta, dacă aveam 11 schimbări, pe toate le făceam, toți treceau pe margine. Echipa e foarte bine pregătită fizic, avem dueluri câștigate, dar avem un lot destul de restrâns. Nu am avut accidentări musculare, dar au apărut pubalgii”, a declarat Bogdan Andone, conform primasport.ro, după Dinamo – FC Argeș 2-1.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Azi e El Clasico. Cum se termină derby-ul Barcelona - Real Madrid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
Observator
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
Marius Șumudică, atac nuclear: ”Gâlcă a pierdut vestiarul din momentul numirii! Insuccesul meu de la Rapid, de anul trecut, este performanța erei Dan Șucu!”
Fanatik.ro
Marius Șumudică, atac nuclear: ”Gâlcă a pierdut vestiarul din momentul numirii! Insuccesul meu de la Rapid, de anul trecut, este performanța erei Dan Șucu!”
22:11

„Nu se poate! Este atât de greșit!” Legenda lui United, șocată de golul anulat care o duce pe Arsenal aproape de titlu
21:52

Zeljko Kopic, prima reacție după Dinamo – FC Argeș 2-1. Motivul pentru care l-a schimbat pe Cîrjan: „E greu să joci așa”
21:50

Calculele pentru ca Dinamo să încheie sezonul pe locul 3! Cum pot evita “câinii” barajul pentru Conference League
21:41

Arteta se înclină în fața arbitrilor după golul anulat lui West Ham: „Decizia putea merge în orice direcție”
21:19

Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, în optimile probei de dublu de la Roma
21:11

VideoJurnal Antena Sport | Păstrează vie tradiţia
Vezi toate știrile
1 Continuă coșmarul pentru un club din play-out! N-a primit licența de Liga 1 nici după apel: “Mergem la TAS” 2 Ofertă de 7 milioane de euro pentru o vedetă a Universităţii Craiova. Mihai Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone 4 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie” 5 Sorana Cîrstea, conferinţă de presă pentru istorie! Ce a spus despre români şi despre Simona Halep şi Irina Begu 6 UPDATEPanică uriaşă la Rapid. Alexandru Dobre, transportat la spital după ce i s-a făcut rău pe aeroport. Ultimele vești
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1