Bogdan Andone a răbufnit, după Dinamo – FC Argeș 2-1: „Dacă aveam 11 schimbări, pe toate le făceam”

Bogdan Andone a reacționat, după ce Dinamo a învins-o pe FC Argeș, scor 2-1, în etapa a opta a play-off-ului. „Câinii” au obținut un succes dramatic, Kennedy Boateng marcând în prelungiri.

Bogdan Andone a fost extrem de nemulțumit de evoluția jucătorilor săi din prima repriză. Dinamo a deschis scorul încă din minutul 3, prin George Pușcaș. Bettaieb a egalat în minutul 64.

Bogdan Andone a dezvăluit că la pauză era dispus să schimbe întreaga echipă, ținând cont de jocul elevilor săi. Antrenorul a transmis că evoluția jucătorilor săi s-a îmbunătățit în repriza secundă.

„Sunt mulțumit de atitudinea echipei, am jucat de la egal la egal. Am avut situații mari, la 1-1, după am schimbat ofensiv. Am fost învinși din două faze fixe, ei au avut bara dintr-o lovitură laterală. Suntem ca soldații pe front, au cerut schimbări și nu mai aveam. Dacă aveam, la pauză făceam 6-7 schimbări. În afară de 2-3 jucători, schimbam tot. Acum să încercăm să batem Rapidul pentru locul cinci. Făceam șapte schimbări, mi-a fost frică să le fac pe toate cinci la pauză, știam ce probleme avea Garutti, voiam să schimb ambii fundași laterali, ambii mijlocași laterali, Ianis Pîrvu și el, Garutti.

Am fost nemulțumit de ritmul nostru, nu am fost noi, dar repriza a doua a fost diferită. Dar nu cred că se va mai repeta, dacă aveam 11 schimbări, pe toate le făceam, toți treceau pe margine. Echipa e foarte bine pregătită fizic, avem dueluri câștigate, dar avem un lot destul de restrâns. Nu am avut accidentări musculare, dar au apărut pubalgii”, a declarat Bogdan Andone, conform primasport.ro, după Dinamo – FC Argeș 2-1.