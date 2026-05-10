Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, în optimile probei de dublu de la Roma

Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian s-au calificat în optimile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro, după 6-4, 6-4 cu italiencele Tyra Caterina Grant/Jennifer Ruggeri.
Cîrstea şi Cristian s-au impus după o oră şi 16 minute de joc.
Româncele şi-au asigurat un cec de 28.010 euro şi 120 de puncte WTA la dublu.
În optimi, Cîrstea şi Cristian vor întâlni câştigătoarele din meciul care opune cuplul Hailey Baptiste (SUA)/Alexandra Eala (Filipine) şi perechea Katerina Siniakova (Cehia)/Taylor Townsen (SUA), a doua favorită.
Sorana Cîrstea va reveni pe teren luni, în optimile de finală ale probei de simplu de la Roma. După victoria fantastică în faţa Arynei Sabalenka, numărul 1 WTA, românca va lupta pentru un loc în sferturile de finală împotriva numărului 13 WTA, Linda Noskova.
Aceasta va fi prima partidă pe zgură dintre cele două, toate duelurile precedente având loc pe hard. Cîrstea şi Noskova şi-au împărţit victoriile, câte două pentru fiecare. Trei dintre aceste întâlniri au avut loc în 2026, la Dubai, Indian Wells şi Miami.
