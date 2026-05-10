Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, în optimile probei de dublu de la Roma

Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian s-au calificat în optimile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro, după 6-4, 6-4 cu italiencele Tyra Caterina Grant/Jennifer Ruggeri.

Cîrstea şi Cristian s-au impus după o oră şi 16 minute de joc.

Româncele şi-au asigurat un cec de 28.010 euro şi 120 de puncte WTA la dublu.

În optimi, Cîrstea şi Cristian vor întâlni câştigătoarele din meciul care opune cuplul Hailey Baptiste (SUA)/Alexandra Eala (Filipine) şi perechea Katerina Siniakova (Cehia)/Taylor Townsen (SUA), a doua favorită.

Sorana Cîrstea va reveni pe teren luni, în optimile de finală ale probei de simplu de la Roma. După victoria fantastică în faţa Arynei Sabalenka, numărul 1 WTA, românca va lupta pentru un loc în sferturile de finală împotriva numărului 13 WTA, Linda Noskova.