Cât costă biletele la finala UEFA Champions League de la Budapesta? UEFA face anunţul

Finala UEFA Champions League din acest sezon va avea loc pe 20 mai, mai devreme ca în anii precedenţi. Asta pentru că apoi toată atenţia se mută pe Campionatul Mondial din Statele Unite, Canada şi Mexic.

Arena Puskas din Budapesta va găzdui marea finală, iar UEFA a anunţat luni preţurile biletelor. Doar 4.600 vor fi disponibile prin canalele oficiale, deşi arena are 61.400 de locuri.

Preţurile biletelor la finala UCL

Cele două cluburi care vor ajunge în finală vor primi fiecare câte 17.200 de bilete pe care să le scoată la vânzare fanilor săi. Preţul pentru aceste bilete va fi de 70 de euro.

Restul de bilete care vor fi disponibile sunt împărţite pe 3 categorii de preţ. Cele la categoria 1 vor costa 180 de euro, cele la categoria 2 vor costa 650 de euro, iar cele la categoria 3 vor avea un preţ de 950 de euro.

UEFA a anunţat şi că va implementa tehnologii speciale, inclusiv o aplicaţie care să înregistreze device-ul folosit pentru acces. Această metodă este pentru combaterea revânzării biletelor la suprapreţ.