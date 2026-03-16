Situația inedită în care a ajuns Inter după suspendarea lui Chivu. Cine ar putea fi pe bancă la următorul meci

Inter nu îl va avea pe Cristi Chivu pe banca tehnică la următorul meci din campionat, iar “nerazzurrii” sunt în pericol să nu fie îndrumați de pe margine nici de secundul românului, Aleksandar Kolarov. În acest scenariu, formația din Milano ar putea ajunge să se afle într-o situație de-a dreptul inedită, mai exact să fie pregătită de unul dintre antrenorii cu fazele fixe.

Cristi Chivu a fost eliminat în ultimul meci jucat de Inter contra Atalantei (1-1), după ce a văzut două cartonașe galbene în decurs de câteva minute. După ce formația din Bergamo a restabilit egalitatea la o fază la care “nerazzurrii” au cerut un fault la Dumfries, românul a fost avertizat în primă fază când acțiunea era analizată în camera VAR. Ulterior, a văzut “roșu” după ce golul a fost validat, iar el a continuat protestele.

Cine poate sta pe banca Interului la următorul meci

Chivu fiind suspendat pentru următoarea partidă din Serie A a Interului, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport și-au pus o întrebare legitimă: Cine va sta pe banca “nerazzurrilor” în locul tehnicianului de 45 de ani?

Teoretic, răspunsul ar fi unul simplu, însă ce s-a întâmplat la Inter – Atalanta complică lucrurile. Aleksandar Kolarov, fostul jucător al “nerazzurrilor” și asistentul lui Chivu, ar trebui să fie cel care îi ia locul, dar și el a fost implicat într-o situație tensionată.

Mai exact, după ce Interului i-a fost refuzat un penalty la o fază ce i-a implicat pe Frattesi și pe Scalvini, Kolarov s-a aflat printre oamenii care au avut ceva de împărțit cu arbitrul Gianluca Manganiello. Sârbul a făcut câteva “remarci insultătoare“, motiv pentru care ar putea fi și el suspendat.