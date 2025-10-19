Simona Halep, apariție surprinzătoare la Dubai. Echipa pe care s-a dus să o susțină marea tenismenă - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 19 octombrie 2025, 18:56

Simona Halep, vorbind în timpul unui eveniment / Profimedia

Simona Halep a decis lunile trecute să își ia “adio” de la tenis, însă românca rămâne aproape de lumea sportului. Zilele acestea, constănțeanca a mers la Dubai pentru a o susține pe U-BT Cluj Napoca în competiția ABA League.

Halep este prezentă în Emiratele Arabe Unite alături de Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open și co-fondator al Sports Festival, unde “Simo” va avea parte de meciul său de retragere anul viitor.

Halep o susține la Dubai pe U-BT Cluj-Napoca

Ardelenii au ocazia să joace pentru prima dată în competiția ABA League, din care mai fac parte echipe din fosta Iugoslavie, dar și din alte țări precum Israel, Emiratele Arabe Unite sau Austria. În etapa a treia a competiției, U-BT Cluj dă peste Dubai Basketball în deplasare.

La meciul din Emiratele Arabe Unite, alb-negrii au parte și de un suporter de lux, în persoana Simonei Halep. Românca a postat pe contul ei oficial de rețele sociale că este prezentă la meci și și-a făcut o fotografie și cu fularul campioanei României la baschet masculin.

În prima etapă a competiției, U-BT Cluj Napoca a stat pe bară, ținând cont de numărul impar de cluburi, iar în cea de-a doua a învins-o în prelungiri pe Krka (Slovenia).

