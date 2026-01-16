Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: "Va fi sfânt! Rămâne în istorie" - Antena Sport

Gigi Becali a surprins la finalul anului trecut, atunci când a anunţat că nu va mai merge în pelerinaj la Muntele Athos. Patronul celor de la FCSB a anunţat că preferă să se roage la bisericile din România.

În ultimii 20 de ani, Gigi Becali a fost de foarte multe ori la Muntele Athos, acolo unde a donat milioane de euro, fiind considerat de către călugării de acolo un adevărat ctitor modern.

Gigi Becali a donat sume uraişe călugărilor de la Muntele Athos: “Este după toţi domnitorii români”

Adrian Ilie a vorbit despre donaţiile lui Gigi Becali din toţi aceşti ani şi a estimat că, până în 2024, patronul celor de la FCSB a donat între 20 şi 25 de milioane de euro:

“A donat foarte mulți bani, este omul care în ultimii 15 ani a ridicat Athos. A ajutat toate chiliile românești de acolo, i-a ajutat pe toți. Cred că mai mult de 20-25 de milioane de euro. Dacă este după toți domnitorii români omul care a donat cei mai mulți bani.. Toate zonele, Gigi Becali le-a ajutat să se dezvolte.

Inclusiv unde stau eu, la chilia la Gemeni, a costat mai mult de 1 milion. Prețurile sunt foarte mari să cari piatră, sunt duble ca să ajungi. Gigi Becali, după toți domnitorii români, este cel mai bine văzut om. Când merge la înmormântări, sunt pusnici, sunt sfinți, eu cred că îi cunoaște pe toți. Foarte apreciați. Spun că va fi un sfânt, la cât bine a făcut în muntele Athos, rămâne în istorie. Ca român, el a făcut cel mai mult.