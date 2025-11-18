SuperMondial: Florin Răducioiu, interviu exclusiv cu legendarul Billy Costacurta, diseară, după meciul cu San Marino, la Antena 1 - Antena Sport

Închide meniul
SuperMondial: Florin Răducioiu, interviu exclusiv cu legendarul Billy Costacurta, diseară, după meciul cu San Marino, la Antena 1

SuperMondial: Florin Răducioiu, interviu exclusiv cu legendarul Billy Costacurta, diseară, după meciul cu San Marino, la Antena 1
SuperMondial: Florin Răducioiu, interviu exclusiv cu legendarul Billy Costacurta, diseară, după meciul cu San Marino, la Antena 1

Publicat: 18 noiembrie 2025, 14:56

Comentarii

Alessandro „Billy” Costacurta/ SuperMondial

Milano devine din nou locul unei întâlniri de colecție: Florin Răducioiu stă față în față cu fostul său coleg, celebrul Alessandro „Billy” Costacurta – de 5 ori câștigător al Champions League, prezent în 8 finale și finalist al Cupei Mondiale. Un fundaș imens, elegant și eficient, respectat în toată lumea fotbalului.

Într-un oraș în care România ar putea juca un posibil baraj cu Italia, se scrie și o altă poveste românească: Cristi Chivu, cel mai de succes antrenor român al momentului, conduce aici ultima finalistă de Champions League.

Diseară, la Antena 1, imediat după România – San Marino, Costacurta vorbește despre echipa națională de azi, despre șansele noastre și despre cât de important este să joci la Cupa Mondială.

Costacurta retrăiește și episodul amar din 1994, când a ratat finala Mondialului din cauza unui cartonaș galben primit cu Bulgaria. Iar gluma lui înaintea unui potențial duel cu România spune totul despre prietenia cu Răducioiu:

„Am întrebat: dacă jucăm cu România, câte goluri pot să-i dau lui Răducioiu?”

Răducioiu l-a lăudat pe liderul Generaţiei de Aur, Gică Hagi.

„Forța noastră era grupul – iar Hagi juca minunat. Aceea a fost cea mai bună generație.”

Lider în Serie A cu marea rivală Inter, Cristi Chivu îl impresionează și astăzi pe marele „Billy”:

    „Sunt mare admirator al lui Cristi, mai ales că îl cunosc.”

    Deși are 5 trofee Champions League, Costacurta prețuiește în mod special finala cu Steaua din 1989, jucată pe Camp Nou, în fața a 95.000 de fani.

    Ce amintiri are cu jucătorii Stelei, cu românii din Serie A și cu fotbaliștii care au trecut pe la Milan?

    Află diseară, după meciul România – San Marino, doar la Antena 1!

    Antena transmite exclusiv în România World Cup 2026 și 2030!

    Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat prime, nu și jucătorii!”
    Fanatik.ro
    Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat prime, nu și jucătorii!”
