SuperMondial: Florin Răducioiu, interviu exclusiv cu legendarul Billy Costacurta, diseară, după meciul cu San Marino, la Antena 1 - Antena Sport

Milano devine din nou locul unei întâlniri de colecție: Florin Răducioiu stă față în față cu fostul său coleg, celebrul Alessandro „Billy” Costacurta – de 5 ori câștigător al Champions League, prezent în 8 finale și finalist al Cupei Mondiale. Un fundaș imens, elegant și eficient, respectat în toată lumea fotbalului.

Într-un oraș în care România ar putea juca un posibil baraj cu Italia, se scrie și o altă poveste românească: Cristi Chivu, cel mai de succes antrenor român al momentului, conduce aici ultima finalistă de Champions League.

Diseară, la Antena 1, imediat după România – San Marino, Costacurta vorbește despre echipa națională de azi, despre șansele noastre și despre cât de important este să joci la Cupa Mondială.

Costacurta retrăiește și episodul amar din 1994, când a ratat finala Mondialului din cauza unui cartonaș galben primit cu Bulgaria. Iar gluma lui înaintea unui potențial duel cu România spune totul despre prietenia cu Răducioiu:

„Am întrebat: dacă jucăm cu România, câte goluri pot să-i dau lui Răducioiu?”