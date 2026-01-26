Un oficial FRF a fost hackuit. Contul său de WhatsApp a fost spart: "Am luat un virus care vă cere bani" - Antena Sport

Închide meniul
Extra

Andrei Nicolae Publicat: 26 ianuarie 2026, 14:50

Gabriel Bodescu, Mihai Stoichiță și Răzvan Burleanu / Sport Pictures

Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, a devenit recent victima hackerilor, după ce contul său de WhatsApp a fost spart. Cei care au avut acces la aplicația oficialului au trimis un mesaj tip către sute de persoane prin care solicitau ca oamenii să doneze bani într-un cont bancar, problema informatică fiind rezolvată între timp.

Cei mai importanți oameni din conducerea fotbalului românesc nu sunt feriți de problemele pe care le poate întâmpina orice persoană, iar cel mai recent exemplu în acest sens e cel al lui Gabriel Bodescu. Secretarului general adjunct al FRF i-a fost spart contul de WhatsApp, iar hackerii au încercat să realizeze o schemă prin care să strângă cât mai mulți bani pe care să îi trimită ulterior în străinătate, unde li s-ar fi pierdut urma, potrivit golazo.ro.

Bodescu, victima hackerilor. Oficialul FRF a rezolvat între timp problema

În dimineața zilei de luni, secretarul a postat la starea aplicației WhatsAapp, echivalentul unei povești pe Instagram sau Facebook, că al său cont de pe rețeaua de mesagerie a fost spart: “Am luat un virus care vă cere bani! Nu sunt eu! Vă rog, nu trimiteți“.

Hackerii au preluat controlul asupra contului de WhatsApp al lui Bodescu, după care au început să trimită un mesaj tip mai multor persoane. Celor care au primit textul li se solicita să doneze bani într-un cont indicat, fiind invocat motivul că persoana care îl trimite are probleme și are nevoie de bani.

Între timp, Bodescu a declarat pentru sursa citată anterior că problema informatică s-a rezolvat: “Mi-a fost spart contul de WhatsApp și imediat ce am realizat acest lucru am anunțat autoritățile, care ulterior au rezolvat problema“.

