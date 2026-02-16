Barcelona rămâne în calendarul F1 până în 2032. Decizia interesantă anunțată de organizatorii "Marelui Circ" - Antena Sport

Circuitul Barcelona-Catalunya va rămâne în calendarul din Formula 1 până în 2032 şi va găzdui un Mare Premiu în 2028, 2030 şi 2032, alternând cu circuitul belgian de la Spa-Francorchamps.

Circuitul şi Formula One Management (FOM), organizatorii Campionatului Mondial de Formula 1, au ajuns la acest acord după luni de negocieri şi vor reînnoi un parteneriat care urma să expire în 2026.

Barcelona rămâne în Formula 1 cel puțin încă șase ani

Astfel, Marele Premiu de Formula 1 Barcelona-Catalunya, noul nume care va debuta în 2026 (12-14 iunie), nu se va mai desfăşura continuu începând cu 2027, aşa cum se întâmplase timp de 36 de ediţii de la inaugurarea circuitului în 1991.

BREAKING: The Circuit de Barcelona-Catalunya has signed a multi-year extension for races in 2028, 2030, and 2032 🏁#F1 pic.twitter.com/2kLY9HbUk1

— Formula 1 (@F1) February 16, 2026

Anul acesta, Spania va găzdui două curse de Formula 1, la Montmelo (Barcelona) şi la Madrid, care în 2024 a convenit să găzduiască un Mare Premiu continuu între 2026 şi 2035 şi va moşteni numele Marelui Premiu de Formula 1 al Spaniei pe care circuitul catalan l-a organizat până în 2025.