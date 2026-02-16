Barcelona rămâne în calendarul F1 până în 2032. Decizia interesantă anunțată de organizatorii "Marelui Circ" - Antena Sport

Închide meniul
Barcelona rămâne în calendarul F1 până în 2032. Decizia interesantă anunțată de organizatorii “Marelui Circ”

Andrei Nicolae Publicat: 16 februarie 2026, 18:31

Barcelona rămâne în calendarul F1 până în 2032. Decizia interesantă anunțată de organizatorii Marelui Circ

Max Verstappen, pe circuitul Barcelona-Catalunya / Profimedia

Circuitul Barcelona-Catalunya va rămâne în calendarul din Formula 1 până în 2032 şi va găzdui un Mare Premiu în 2028, 2030 şi 2032, alternând cu circuitul belgian de la Spa-Francorchamps.

Circuitul şi Formula One Management (FOM), organizatorii Campionatului Mondial de Formula 1, au ajuns la acest acord după luni de negocieri şi vor reînnoi un parteneriat care urma să expire în 2026.

Barcelona rămâne în Formula 1 cel puțin încă șase ani

Astfel, Marele Premiu de Formula 1 Barcelona-Catalunya, noul nume care va debuta în 2026 (12-14 iunie), nu se va mai desfăşura continuu începând cu 2027, aşa cum se întâmplase timp de 36 de ediţii de la inaugurarea circuitului în 1991.

Anul acesta, Spania va găzdui două curse de Formula 1, la Montmelo (Barcelona) şi la Madrid, care în 2024 a convenit să găzduiască un Mare Premiu continuu între 2026 şi 2035 şi va moşteni numele Marelui Premiu de Formula 1 al Spaniei pe care circuitul catalan l-a organizat până în 2025.

Sursa: Agerpres.ro

1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 3 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” 4 Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă! 5 Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off 6 “MM s-a înşelat” Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova – FCSB 1-0: “Nu eram în situaţia asta”
