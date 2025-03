„A fost o provocare”. Lewis Hamilton, concluzii după calificările Marelui Premiu al Australiei: „Încă învăț” - Antena Sport

Lewis Hamilton, în monopostul Ferrari/ Profimedia Lewis Hamilton a tras concluziile, după calificările Marelui Premiu al Australiei. Pilotul de la Ferrari a transmis că încă are de învățat lucruri despre noul său monopost Ferrari. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Lewis Hamilton va pleca de pe locul opt în cursa care va fi duminică, de la ora 05:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Lewis Hamilton, concluzii după calificările Marelui Premiu al Australiei Lewis Hamilton a dezvăluit că a testat monopostul chiar și înaintea calificărilor, date fiind noile setări, cu care nu este obișnuit încă. Pilotul britanic, de șapte ori campion mondial, nu s-a ferit să recunoască faptul că mai are de învățat. „Nu mi se pare natural, a fost o provocare. Doar faci modificările normale de setare, deci e dificil să spui prea multe. Sunt toate instrumentele noi pe care încerc să le înțeleg și să înțeleg exact ce impact au asupra monopostului. Mă simt bine că am scos aproape totul, în cele din urmă. Cred că au mai rămas câteva zecimi. Reclamă

Reclamă

Cu siguranță nu mă așteptam să fim atât de departe precum eram, dar să fiu atât de aproape de Charles în prima mea sesiune de calificări…încă învăț această mașină.

Am lucrat și am reglat tot week-end-ul, găsind noi instrumente pe care nu am reușit să le testăm în teste, pe care nu le-am mai folosit până acum. Cred că am făcut o treabă bună”, a declarat Lewis Hamilton, conform formula1.com.

Lando Norris va pleca din pole-position în Marele Premiu al Australiei. Acesta va fi urmat de Oscar Piastri și de Max Verstappen. Mâine se anunță ploaie la Melbourne, astfel că este de așteptat să fie spectacol la ora de start a cursei.

Reclamă