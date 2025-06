"Am fost ghinionişti" Reacţia lui Max Verstappen după ce a abandonat în Austria! Ce a spus de Antonelli - Antena Sport

Nu a fost weekend-ul la care speram din punct de vedere al ritmului. Apoi, bineînțeles, am fost puțin ghinioniști în calificări cu steagul galben, altfel am fi pornit mai bine. Apoi cursa a fost din nou ghinionistă. Uneori ai astfel de weekend-uri ”, a declarat Max Verstappen, potrivit formula1.com , după cursa din Austria, pe care cu siguranţă vrea să o uite cât mai repede.

„ Ghinion, cred. Asta e. Am vorbit repede cu Kimi, a venit cu mine la recepție.

Antonelli i-a cerut scuze lui Verstappen

Kimi Antonelli a explicat accidentul pe care l-a avut cu Verstappen, în urma căruia ambii au abandonat în cursa Marelui Premiu de Formula 1 al Austriei. Incidentul a avut loc chiar în primul tur.

„Când am blocat spatele, am pierdut mașina și apoi a trebuit să evit mai întâi maşina Racing Bull (n.r: a lui Liam Lawson), dar apoi pur și simplu nu am putut opri mașina. Din păcate, l-am lovit pe Max și îmi pare foarte rău pentru echipă și, bineînțeles, pentru el.

Mi-am cerut scuze imediat. Recunosc că totul este vina mea și îmi pare rău pentru că mi-am încheiat cursa, dar am terminat-o și pe a lui”, a declarat Kimi Antonelli, potrivit sursei citate.