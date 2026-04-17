Au început ”corecțiile” în Formula 1! Analiza lui Adrian Georgescu

FIA a interzis o manevră pe care mașinile echipate cu motoare Mercedes și Red Bull Powertrains o făceau în timpul calificărilor, pentru a fi mai iuți pe linia dreaptă start-sosire.
Ambii constructori găsiseră o modalitate de a ocoli cerințele complicate de reducere a puterii impuse noilor motoare la finalul tururilor de calificare.
Cum se obținea un avantaj pe linia dreaptă
Regulile de utilizare a sistemului MGU-K din F1 prevăd o reducere treptată a puterii, de la utilizarea la maxim până la oprirea completă. Puterea trebuie redusă treptat, cu câte 50 kW la intervale de o secundă. Însă echipele echipate cu motoare Mercedes și Red Bull pot reduce brusc puterea MGU-K de la 350 kW la zero, chiar la finalul tururilor de calificare, prelungind astfel perioada în care beneficiază de puterea maximă a MGU-K. Motoarele Mercedes și RBPT sunt capabile să controleze tranziția bruscă fără să piardă complet controlul mașinii. În plus, au mapări și sisteme suficient de rafinate încât să folosească decuplarea exact unde trebuie.
Aceste echipe profitau, totuși în mod legal, de un sistem care este destinat utilizării de urgență în cazul în care o problemă impune oprirea bruscă a MGU-K. Pentru a împiedica echipele să abuzeze de aceasta, exploatând-o pe mai multe linii drepte și în condiții normale de cursă, computerul central blochează MGU-K pentru 60 de secunde. Îți poți permite oprirea MGU-K la sfârșitul unui tur de calificare.
Ferrari a reclamat, FIA a decis
Ferrari, care a reclamat problema către FIA, a pus accent pe chestiunea legată de siguranță. Anume, pe faptul că scăderea de viteză a mașinii respective e foarte mare. Când un pilot apelează la acest truc, turația motorului scade. La fel și presiunea de supraalimentare a turbo-ului, deja redusă pe măsură ce mașinile încetinesc după linia de sosire. În mod normal, acest lucru este gestionabil chiar și la viteză redusă. Dacă însă un pilot încetinește brusc și semnificativ pentru a lăsa o mașină mai rapidă să treacă, iar turația scade și mai mult, motorul pierde aproape toată puterea și este foarte greu să o recâștige ulterior.
Federația a decis să interzică această strategie. Într-un document trimis echipelor, se subliniază că deși echipele vor avea în continuare posibilitatea de a dezactiva MGU-K, utilizarea acestei funcții în alte scopuri decât cele legitime nu va fi tolerată. Decizia va intra în vigoare începând cu următoarea cursă din calendar, cea de la Miami, de la începutul lunii mai.
Luni se discută primele modificări
Joia trecută, a avut loc o primă ședință, pentru analizarea datelor strânse în primele trei Mari Premii din 2026. Luni, 20 aprilie, membrii Comisiei F1 vor vota câteva măsuri pentru rezolvarea unor probleme generate de noile regulamente.
În mare, sunt trei probleme care afectează actualmente Formula 1. Prima: diferențele de viteză la apropiere între mașini, datorate strategiilor diferite de ”harvesting”. Cea de-a doua: schimbarea modului de a face tururi rapide în calificări. Cea de-a treia: ”diminuarea” puterii spre sfârșitul liniilor drepte și dependența de generarea energiei electrice.
Nikolas Tombazis, șeful diviziei de monoposturi din cadrul FIA, a spus într-un interviu acordat The Guardian: „Nu discutăm despre o rescriere completă a regulilor. Nu credem că pacientul este la terapie intensivă, ci, mai degrabă, că are nevoie de câteva mere pe zi. Există probleme, atât în ceea ce privește manevrabilitatea piloților, cât și siguranța. Nu-mi place să spun că totul este în regulă, dar nici că totul ar fi un dezastru.”
Schimbări în două etape
El a sugerat că o soluție ar putea fi un proces de implementare în două etape. Modificările din cea de-a doua necesită ceva mai mult timp. Șeful echipei Racing Bulls, Alan Permane, a sugerat că ar fi mai înțelept să se întindă lucrurile pe o perioadă mai lungă.
Există însă o problemă. O asemenea diferență de performanțe între cei mai buni și cei mai slabi nu s-a mai întâmplat din 2017. În primele trei etape de cursă, diferența medie de timpi între cele 11 echipe și cei 22 de piloți a fost de 3,63 secunde în calificări și de 3,60 secunde pe tur în condiții de cursă. În 2025, diferența dintre toți piloții a fost de doar 1,14 secunde în calificări și de 1,52 secunde pe tur în cursă. E adevărat, apariția Cadillac pe grilă a ”lărgit” considerabil acest interval, cele două monoposturi ale team-ului american fiind lente. Problemele de fiabilitate ale mașinilor Aston Martin au fost o altă cauză.
Conform acestei analize publicate de Motorsport.com, comparativ cu anul trecut, doar trei echipe și-au îmbunătățit performanțele față de 2025. Anume, Mercedes, Ferrari și Alpine. Față de cursa inaugurală, cea din Australia, să observăm totuși că toate echipele, mai ales McLaren, Ferrari și Alpine, au mai ”strâns” față de Mercedes, chiar și fără modificările anunțate.
