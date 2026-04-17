Au început ”corecțiile” în Formula 1! Analiza lui Adrian Georgescu

FIA a interzis o manevră pe care mașinile echipate cu motoare Mercedes și Red Bull Powertrains o făceau în timpul calificărilor, pentru a fi mai iuți pe linia dreaptă start-sosire.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ambii constructori găsiseră o modalitate de a ocoli cerințele complicate de reducere a puterii impuse noilor motoare la finalul tururilor de calificare.

Cum se obținea un avantaj pe linia dreaptă

Regulile de utilizare a sistemului MGU-K din F1 prevăd o reducere treptată a puterii, de la utilizarea la maxim până la oprirea completă. Puterea trebuie redusă treptat, cu câte 50 kW la intervale de o secundă. Însă echipele echipate cu motoare Mercedes și Red Bull pot reduce brusc puterea MGU-K de la 350 kW la zero, chiar la finalul tururilor de calificare, prelungind astfel perioada în care beneficiază de puterea maximă a MGU-K. Motoarele Mercedes și RBPT sunt capabile să controleze tranziția bruscă fără să piardă complet controlul mașinii. În plus, au mapări și sisteme suficient de rafinate încât să folosească decuplarea exact unde trebuie.

Aceste echipe profitau, totuși în mod legal, de un sistem care este destinat utilizării de urgență în cazul în care o problemă impune oprirea bruscă a MGU-K. Pentru a împiedica echipele să abuzeze de aceasta, exploatând-o pe mai multe linii drepte și în condiții normale de cursă, computerul central blochează MGU-K pentru 60 de secunde. Îți poți permite oprirea MGU-K la sfârșitul unui tur de calificare.

Ferrari a reclamat, FIA a decis

Ferrari, care a reclamat problema către FIA, a pus accent pe chestiunea legată de siguranță. Anume, pe faptul că scăderea de viteză a mașinii respective e foarte mare. Când un pilot apelează la acest truc, turația motorului scade. La fel și presiunea de supraalimentare a turbo-ului, deja redusă pe măsură ce mașinile încetinesc după linia de sosire. În mod normal, acest lucru este gestionabil chiar și la viteză redusă. Dacă însă un pilot încetinește brusc și semnificativ pentru a lăsa o mașină mai rapidă să treacă, iar turația scade și mai mult, motorul pierde aproape toată puterea și este foarte greu să o recâștige ulterior.