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Neymar, absent de la primele antrenamente ale Braziliei, de la New Jersey

Dan Roșu Publicat: 4 iunie 2026, 10:54

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Neymar, absent de la primele antrenamente ale Braziliei, de la New Jersey

Neymar, pe banca Braziliei - Profimedia Images

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Brazilia şi-a început aventura în Statele Unite săptămâna aceasta, în încercarea de a câştiga Cupa Mondială 2026, cu primele antrenamente efectuate în cantonamentul său din Morristown (New Jersey), fără starul Neymar Junior, care se recuperează după o accidentare, informează EFE.

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Brazilia a organizat miercuri un antrenament deschis la baza de pregătire a echipei New York Red Bulls din Morristown, la care au participat aproximativ două sute de persoane pentru a încuraja selecţionata antrenată de Carlo Ancelotti.

Neymar, absent de la primele antrenamente ale Braziliei, de la New Jersey

Absenţa lui Neymar, din cauza unei accidentări la gambă suferite după ce Ancelotti a anunţat lotul pentru turneul final din America de Nord, l-a împiedicat să participe la primele două sesiuni de antrenament ale echipei braziliene.

Fanii din New Jersey, unul dintre statele cu cea mai mare comunitate braziliană, au fost răsplătiţi pentru rezistenţa lor sub soarele arzător şi temperaturile de aproape 30 de grade Celsius, cu zeci de autografe de la jucătorii Selecao.

După antrenament, Matheus Cunha a declarat că se simte “motivat şi nerăbdător” să înceapă campania de la Cupa Mondială.

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“Vreau să reprezint Brazilia la Cupa Mondială. Nu mă interesează să fiu favorit, vreau doar să câştig cu această echipă”, a precizat jucătorul lui Manchester United.

Brazilia vine după o victorie cu 6-2 asupra Panama, înregistrată duminica trecută pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, iar la sfârşitul acestei săptămâni se va deplasa la Cleveland (Ohio) pentru a înfrunta Egiptul în ultimul său meci de pregătire înaintea debutului la CM 2026.

Cvintupla campioană mondială îşi va începe campania la Cupa Mondială pe 13 iunie, împotriva Marocului, la New York/New Jersey. Brazilienii vor înfrunta apoi Haiti, la Philadelphia, şi Scoţia, la Miami, în cadrul Grupei C.

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