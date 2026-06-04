Brazilia şi-a început aventura în Statele Unite săptămâna aceasta, în încercarea de a câştiga Cupa Mondială 2026, cu primele antrenamente efectuate în cantonamentul său din Morristown (New Jersey), fără starul Neymar Junior, care se recuperează după o accidentare, informează EFE.

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Brazilia a organizat miercuri un antrenament deschis la baza de pregătire a echipei New York Red Bulls din Morristown, la care au participat aproximativ două sute de persoane pentru a încuraja selecţionata antrenată de Carlo Ancelotti.

Neymar, absent de la primele antrenamente ale Braziliei, de la New Jersey

Absenţa lui Neymar, din cauza unei accidentări la gambă suferite după ce Ancelotti a anunţat lotul pentru turneul final din America de Nord, l-a împiedicat să participe la primele două sesiuni de antrenament ale echipei braziliene.

Fanii din New Jersey, unul dintre statele cu cea mai mare comunitate braziliană, au fost răsplătiţi pentru rezistenţa lor sub soarele arzător şi temperaturile de aproape 30 de grade Celsius, cu zeci de autografe de la jucătorii Selecao.

După antrenament, Matheus Cunha a declarat că se simte “motivat şi nerăbdător” să înceapă campania de la Cupa Mondială.