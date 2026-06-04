Amenințată de Man City și Newcastle, Interul lui Chivu e gata de transferul verii în Serie A

Plecarea lui Denzel Dumfries la Real Madrid pentru 20 de milioane de euro este deja o certitudine, astfel că Inter pregătește un transfer cu adevărat mare: 45 de milioane de euro pentru Marco Palestra de la Atalanta, conform presei italiene.

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Născut în 2005, Palestra este principala țintă pentru Cristi Chivu după un sezon impresionant la Cagliari.

Inter plusează pentru Palestra

Prima ofertă a lui Inter a fost de 40 de milioane de euro, plus alte 5 bonusuri. Atalanta, clubul de care aparține Palestra, a refuzat. Inter nu cedează și nu vrea să lase spațiu de manevră altor echipe, așa cum s-a întâmplat vara trecută când au negociat cu Atalanta pentru Ademola Lookman. Inter a sperat că Atalanta va ceda, iar Atletico Madrid a profitat.

Acum, pericolul pentru Inter vine din Premier League. Palestra este atent monitorizat de Manchester City și Newcastle, scrie Tuttomercatoweb. Astfel că Inter este gata să le ofere celor de la Atalanta suma cerută astfel încât să nu mai existe nicio emoție, iar Chivu să primească fundașul dreapta dorit. A doua ofertă a fost de 42 de milioane de euro plus bonusuri, însă Atalanta a refuzat-o și pe aceasta. Ușor-ușor însă negocierile se apropie de final.

Un alt lucru pe care cei de la Inter l-au învățat din eșecul transferului lui Lookman de vara trecută. Atunci, Inter a discutat cu agenții jucătorului și abia apoi a contactat-o pe Atalanta. Lucru care a deranjat-o pe aceasta. Așa că acum Inter a discutat direct cu Luca Percassi. Mesajul acestuia: Atalanta este dispusă să negocieze, nu închide ușa.