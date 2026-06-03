Home | Formula 1 | A început procesul: un pilot australian este acuzat de viol de asistenta lui Michael Schumacher

A început procesul: un pilot australian este acuzat de viol de asistenta lui Michael Schumacher

Sebastian Ujica Publicat: 3 iunie 2026, 9:55

Comentarii
A început procesul: un pilot australian este acuzat de viol de asistenta lui Michael Schumacher

Joey Mawson, alături de Mick Schumacher, în ziua testelor pentru FIA F3 European Championship la Red Bull Ring în 2017 / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un pilot de curse din Australia pe nume Joey Mawson este acuzat că a violat o asistentă medicală care avea grijă de Michael Schumacher, după accidentul de la schi pe care l-a avut fostul campion din Formula 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Procesul a început marți în Elveția, la Nyon. Incidentul în cauză a avut loc în 2019.

Mawson neagă acuzațiile de viol

Presupusa victimă s-a trezit într-o cameră din vila din Gland, în apropiere de Geneva, într-un pat care avea așternuturi pline de sânge. Ea susține că nu își aduce aminte ce s-a întâmplat după ce, cu o seară înainte, s-a aflat sub influența băuturilor alcoolice.

Mawson este acuzat că a mers în camera cu pricina și a violat-o pe femeie în două rânduri. El neagă acuzațiile și spune că cei doi au făcut sex consensual, însă că la rândul său era sub influența alcoolului.

„Nu îmi dădusem seama cât de beat eram, de fapt. Abia a doua zi dimineață am realizat cât de rău mă îmbătaseră băuturile. În timpul nopții crezusem că ea era mai puțin beată decât aveam să îmi dau seama a doua zi dimineață. (nr: cu o seară înainte) Nu era intoxicată, era lucidă și conștientă. Flirta și chiar reușise să își urce piciorul pe masa de biliard. Din limbajul corpului se vedea că era într-o dispoziție flirtantă. Am bătut la ușa camerei ei, iar ea m-a invitat înăuntru” susține Mawson.

Reclamă
Reclamă

Odată ce a apărut acuzația femeii, Mawson i-a trimis mai multe mesaje prin care își cerea scuze „pentru durerea pe care ți-am cauzat-o”, mesaje oferite ca dovezi în cadrul procesului. Întrebat de ce a trimis aceste mesaje, Mawson spune că i s-a părut lucrul corect de făcut în acea situație și că nu a greșit cu nimic.

Conform Telegraph, în seara incidentului Mawson juca biliard la conacul familiei Schumacher din apropiere de Lacul Geneva când femeia, al cărui nume nu a fost dezvăluit public, s-a alăturat după ce terminase tura. Femeia s-a simțit rău după câteva pahare și a fost dusă în camera sa de către colegi. Ea a fost examinată medical ulterior după ce a lansat acuzația de viol și au fost descoperite răni care sugerează că a fost ținută cu forța, lucru prezentat în cadrul procesului.

O nouă minivacanţă pentru unii bugetari. Cine va avea liber pe 5 iunieO nouă minivacanţă pentru unii bugetari. Cine va avea liber pe 5 iunie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Alertă meteo în mai multe judeţe: Sunt anunţate furtuni puternice. Cum va fi vremea în Capitală
Observator
Alertă meteo în mai multe judeţe: Sunt anunţate furtuni puternice. Cum va fi vremea în Capitală
„N-am văzut dorință la jucători!” Primele critici în mandatul lui Hagi la națională: „Coubiș – fundaș dreapta, Coman – vârf?! N-am înțeles nimic”
Fanatik.ro
„N-am văzut dorință la jucători!” Primele critici în mandatul lui Hagi la națională: „Coubiș – fundaș dreapta, Coman – vârf?! N-am înțeles nimic”
11:48

„Aveți locul 16B, între Kimmich și Neuer!” Surpriză pentru călătorii dintr-un Airbus. S-au trezit cu lotul Germaniei în avion
11:46

Uluitor! Momentul în care Daniel Pancu a vrut să se despartă de CFR încă din februarie: “A luat mașina și a plecat”
11:29

Cupa Mondială 2026. Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
11:14

Încă un coleg al lui Dennis Man, pe lista lui Bayern Munchen. Cum poate profita Barcelona
11:06

„Joi voi anunța primul transfer la Real Madrid!” Florentino Perez pregătește noua generație de „galactici”
10:29

El e primul transfer pe care îl face Gigi Becali la FCSB în vară! MM Stoica și Baciu l-au urmărit pe stadion
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică! 2 NEWS ALERTPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat 3 Se face transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB? Fotbalistul a dat răspunsul la ofertă 4 Darius Olaru l-a sunat pe Gigi Becali după victoria FCSB-ului cu Dinamo şi a avut o dorinţă clară 5 FCSB a găsit fundaș stânga pentru viitorul sezon. Merge în cantonament. Gigi Becali: “Fotbalist de fotbalist!” 6 Exod la un club de Liga 1! Șase plecări în aceeași zi
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat