A început procesul: un pilot australian este acuzat de viol de asistenta lui Michael Schumacher

Un pilot de curse din Australia pe nume Joey Mawson este acuzat că a violat o asistentă medicală care avea grijă de Michael Schumacher, după accidentul de la schi pe care l-a avut fostul campion din Formula 1.

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Procesul a început marți în Elveția, la Nyon. Incidentul în cauză a avut loc în 2019.

Mawson neagă acuzațiile de viol

Presupusa victimă s-a trezit într-o cameră din vila din Gland, în apropiere de Geneva, într-un pat care avea așternuturi pline de sânge. Ea susține că nu își aduce aminte ce s-a întâmplat după ce, cu o seară înainte, s-a aflat sub influența băuturilor alcoolice.

Mawson este acuzat că a mers în camera cu pricina și a violat-o pe femeie în două rânduri. El neagă acuzațiile și spune că cei doi au făcut sex consensual, însă că la rândul său era sub influența alcoolului.

„Nu îmi dădusem seama cât de beat eram, de fapt. Abia a doua zi dimineață am realizat cât de rău mă îmbătaseră băuturile. În timpul nopții crezusem că ea era mai puțin beată decât aveam să îmi dau seama a doua zi dimineață. (nr: cu o seară înainte) Nu era intoxicată, era lucidă și conștientă. Flirta și chiar reușise să își urce piciorul pe masa de biliard. Din limbajul corpului se vedea că era într-o dispoziție flirtantă. Am bătut la ușa camerei ei, iar ea m-a invitat înăuntru” susține Mawson.