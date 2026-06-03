A început procesul: un pilot australian este acuzat de viol de asistenta lui Michael Schumacher

Un pilot de curse din Australia pe nume Joey Mawson este acuzat că a violat o asistentă medicală care avea grijă de Michael Schumacher, după accidentul de la schi pe care l-a avut fostul campion din Formula 1.
Procesul a început marți în Elveția, la Nyon. Incidentul în cauză a avut loc în 2019.
Mawson neagă acuzațiile de viol
Presupusa victimă s-a trezit într-o cameră din vila din Gland, în apropiere de Geneva, într-un pat care avea așternuturi pline de sânge. Ea susține că nu își aduce aminte ce s-a întâmplat după ce, cu o seară înainte, s-a aflat sub influența băuturilor alcoolice.
Mawson este acuzat că a mers în camera cu pricina și a violat-o pe femeie în două rânduri. El neagă acuzațiile și spune că cei doi au făcut sex consensual, însă că la rândul său era sub influența alcoolului.
„Nu îmi dădusem seama cât de beat eram, de fapt. Abia a doua zi dimineață am realizat cât de rău mă îmbătaseră băuturile. În timpul nopții crezusem că ea era mai puțin beată decât aveam să îmi dau seama a doua zi dimineață. (nr: cu o seară înainte) Nu era intoxicată, era lucidă și conștientă. Flirta și chiar reușise să își urce piciorul pe masa de biliard. Din limbajul corpului se vedea că era într-o dispoziție flirtantă. Am bătut la ușa camerei ei, iar ea m-a invitat înăuntru” susține Mawson.
Odată ce a apărut acuzația femeii, Mawson i-a trimis mai multe mesaje prin care își cerea scuze „pentru durerea pe care ți-am cauzat-o”, mesaje oferite ca dovezi în cadrul procesului. Întrebat de ce a trimis aceste mesaje, Mawson spune că i s-a părut lucrul corect de făcut în acea situație și că nu a greșit cu nimic.
Conform Telegraph, în seara incidentului Mawson juca biliard la conacul familiei Schumacher din apropiere de Lacul Geneva când femeia, al cărui nume nu a fost dezvăluit public, s-a alăturat după ce terminase tura. Femeia s-a simțit rău după câteva pahare și a fost dusă în camera sa de către colegi. Ea a fost examinată medical ulterior după ce a lansat acuzația de viol și au fost descoperite răni care sugerează că a fost ținută cu forța, lucru prezentat în cadrul procesului.
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