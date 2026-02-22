Ce au arătat ultimele teste din Bahrain? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Cel mai bun timp al celor două sesiuni din Bahrain (11-13, respectiv 18-20 februarie) a fost realizat vineri de către Leclerc: 1:31.992. Timpul cel mai bun realizat în 2022 în testele pre-sezon din Bahrain a fost al lui Max Verstappen: 1:31.720.
Deși limitarea vitezelor prin eliminarea efectului de sol a fost una dintre țintele propuse de FIA, deja mașinile au ajuns la aceleași viteze medii comparativ cu anii trecuți. Mai rău, vitezele în viraje (unde talentul de pilot primează) au scăzut, iar cele de pe liniile drepte au crescut.
Probleme la Aston
Aston Martin are mari probleme. Ele au început la shakedown-ul din Barcelona, când au rulat cel mai puțin dintre toate echipele. În Bahrain, a fost și mai rău. Miercuri, Stroll a ieșit în decor și a cauzat un steag roșu. Joi , Fernando Alonso a avut o problemă legată de baterie, în timpul unei simulări de cursă, care a dus la oprirea lui pe pistă. Din nou steag roșu. În acel moment, mașina Aston Martin era cu peste o secundă mai lentă decât monopostul Racing Bulls al lui Lawson. În ultima zi de teste, de vineri, Aston Martin a rulat doar 6 tururi. Limitările impuse de motorul Honda fac ca monopostul proiectat de Adrian Newey, considerat drept cel mai bun specialist în aerodinamică din F1, să intre în competiție insuficient testat.
Ferrari are inovații interesante
Ferrari a uluit prin două inovații aerodinamice plasate în spatele mașinii. Prima a fost deja celebra aripă spate rotativă, care se poate învârti într-un unghi de 225 grade. De asemenea, monoposturile SF-26 au o aripioară plasată în spatele eșapamentului, ca un fel de mică extensie a difuzorului.
La cele două simulări de starturi organizate la sfârșitul zilei de joi, Hamilton a demarat ca din tun și a preluat conducerea în primul viraj. În același timp, la ambele simulări piloții Mercedes au plecat încet. De asemenea, și mașinile Haas, care au tot motor Ferrari, au avut starturi foarte bune. Se pare că explicația rezidă în filosofiile diferite abordate de Ferrari și de Mercedes în ceea ce privește sistemul turbo. Cei de la Ferrari au o turbină mai mică, dar care ajunge mult mai ușor la presiunea necesară, cei de la Mercedes una mai mare, care ar oferi însă un ”boost” mai mare în regim de cursă.
Avantajul unui sistem turbo mai mic
Dispărând MGU-H, nu există nicio modalitate de a roti electronic turbocompresorul pentru a se asigura că presiunea de supraalimentare este suficient de mare pentru a furniza puterea atunci când șoferul apasă pedala de accelerație.
Sunt două feluri de a face asta fără MGU-H. În mers, pilotul reduce viteza treptelor de viteză brusc, ceea ce creează un efect de frânare regenerativă suplimentară. Prin retrogradare agresivă, MGU-K poate genera mai multă energie electrică pentru baterie. A doua înseamnă „super clipping” – rularea MGU-K împotriva motorului la turație mare. Pilotul ține accelerația la maximum, dar, în același timp, MGU-K acționează invers față de motorul termic. Practic, MGU-K „frânează” sau „opune rezistență” arborelui motorului în timp ce acesta rulează la turație mare.
Există combustibili încă neomologați
În 2026, utilizarea de combustibili 100% sustenabili, bio sau sintetici, este obligatorie. Potrivit presei italiene, numai produsele companiilor Shell, BP și ExxonMobil au fost declarate conforme de FIA. Shell furnizează combustibili pentru Ferrari, Haas și Cadillac, ExxonMobil pentru echipele Red Bull, iar BP pentru Audi. Petronas (furnizor al echipelor Mercedes) este, de asemenea, aproape de omologare. Mai rămâne Aramco (furnizor pentru Aston Martin). Dacă nu finalizează procesul de aprobare în timp util, echipele ar putea începe sezonul cu un combustibil provizoriu.
Care va fi echipa dominantă?
Cum spuneam Charles Leclerc e singurul care a coborât sub 1:32 în Bahrain, cu pneuri C4. Mai grăitoare pentru ordinea echipelor în sezonul 2026 sunt însă așa-numitele ”long-run simulations”, niște curse în miniatură. La acest capitol, cei de la The Race consideră că McLaren a arătat cel mai bine, apoi Ferrari.
În concluzie, oricare dintre aceste 4 echipe – McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull – poate fi în față în 2026. Atenție, nimeni nu a arătat deocamdată cu-adevărat ce poate. Mercedes are atuul unui motor foarte bun și a unui nou regulament care favorizează zonele lor tari, mai ales partea electrică. Trucul cu îmbunătățirea compresiei încă nu a fost declarat legal, dar se pare că nu vor fi mari probleme în acest sens. Ferrari are atuul unui sistem turbo mai mic, care oferă un boost bun la starturi, plus inovații aero interesante, mai ales pe puntea spate.
McLaren are tot motor Mercedes și a arătat bine la simulările pe distanțe medii și lungi. Motorul Red Bull Powertrains, realizat în colaborare cu Ford, s-a dovedit surprinzător de performant. Max Verstappen a atins cea mai mare viteză pe pista din Sakhir, de 344 kilometri pe oră. Cât despre ”the best of the rest”, după ce Aston Martin și Williams au întâmpinat dificultăți, Haas pare echipa cea mai agilă, deși și Alpine, de anul acesta cu motor Mercedes, a cunoscut un reviriment surprinzător.
