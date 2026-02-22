Ce au arătat ultimele teste din Bahrain? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Cel mai bun timp al celor două sesiuni din Bahrain (11-13, respectiv 18-20 februarie) a fost realizat vineri de către Leclerc: 1:31.992. Timpul cel mai bun realizat în 2022 în testele pre-sezon din Bahrain a fost al lui Max Verstappen: 1:31.720.

Deși limitarea vitezelor prin eliminarea efectului de sol a fost una dintre țintele propuse de FIA, deja mașinile au ajuns la aceleași viteze medii comparativ cu anii trecuți. Mai rău, vitezele în viraje (unde talentul de pilot primează) au scăzut, iar cele de pe liniile drepte au crescut.

Probleme la Aston

Aston Martin are mari probleme. Ele au început la shakedown-ul din Barcelona, când au rulat cel mai puțin dintre toate echipele. În Bahrain, a fost și mai rău. Miercuri, Stroll a ieșit în decor și a cauzat un steag roșu. Joi , Fernando Alonso a avut o problemă legată de baterie, în timpul unei simulări de cursă, care a dus la oprirea lui pe pistă. Din nou steag roșu. În acel moment, mașina Aston Martin era cu peste o secundă mai lentă decât monopostul Racing Bulls al lui Lawson. În ultima zi de teste, de vineri, Aston Martin a rulat doar 6 tururi. Limitările impuse de motorul Honda fac ca monopostul proiectat de Adrian Newey, considerat drept cel mai bun specialist în aerodinamică din F1, să intre în competiție insuficient testat.

Ferrari are inovații interesante

Ferrari a uluit prin două inovații aerodinamice plasate în spatele mașinii. Prima a fost deja celebra aripă spate rotativă, care se poate învârti într-un unghi de 225 grade. De asemenea, monoposturile SF-26 au o aripioară plasată în spatele eșapamentului, ca un fel de mică extensie a difuzorului.

La cele două simulări de starturi organizate la sfârșitul zilei de joi, Hamilton a demarat ca din tun și a preluat conducerea în primul viraj. În același timp, la ambele simulări piloții Mercedes au plecat încet. De asemenea, și mașinile Haas, care au tot motor Ferrari, au avut starturi foarte bune. Se pare că explicația rezidă în filosofiile diferite abordate de Ferrari și de Mercedes în ceea ce privește sistemul turbo. Cei de la Ferrari au o turbină mai mică, dar care ajunge mult mai ușor la presiunea necesară, cei de la Mercedes una mai mare, care ar oferi însă un ”boost” mai mare în regim de cursă.