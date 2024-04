Când a luat Fernando Alonso decizia de a semna cu Aston Martin: "Dragostea pentru Formula 1 şi echipă nu s-a schimbat!" - Antena Sport

Reclamă

„Vorbești cu oameni, vezi piața, asculți pe toată lumea, e procedura normală, dar în capul meu, Aston Martin a fost decizia logică pentru mine și cea mai bună decizie. Cu restul nu am ajuns la o concluzie, dar Aston avea o dorință clară de a lucra cu mine, iar de aceea a fost ușor.

Dragostea mea pentru Formula 1 și Aston Martin nu s-a schimbat. Am vorbit cu mine însumi și am luat decizia după (n.r. weekend-ul din) Australia. Am vorbit cu cei de la Aston, erau prioritatea mea, am vrut să continuăm și să fim împreună.

Reclamă

Sunt foarte fericit că voi continua cu această echipă, vreau să îmi exprim loialitatea față de această echipă alături de care lucrez de un an și jumătate. A fost doar începutul călătoriei, iar acum vom continua cu ea”, a spus Fernando Alonso în Marca.

Fernando Alonso a semnat un nou contract cu Aston Martin! Până când va pilota spaniolul în Formula 1™

După anunţul că Lewis Hamilton va pilota pentru Ferrari din 2025, viitorul lui Fernando Alonso a fost intens discutat în lumea sporturilor cu motor. Dacă în primă fază s-a crezut că spaniolul nu vrea să mai continue în „Marele Circ”, acesta a decis în cele din urmă să semneze un contract valabil până la finalul anului 2026.

Anunţul că pilotul de 42 de ani va continua la Aston Martin a fost scurt şi la obiect:

Reclamă 4 / 0/3

„Mă numesc Fernando Alonso şi sunt aici ca să rămân”, a spus spaniolul, într-un videoclip postat de Aston Martin, urmat de un „contract” semnat de dublul campion mondial. Pentru Fernando Alonso şi Aston Martin urmează Marele Premiu al Chinei, care va avea loc în perioada 19-21 aprilie şi va fi în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Formula 1™, Formula 2 şi Formula 3 se vor vedea în următorii trei ani în AntenaPLAY. 24 de curse de Formula 1 vor fi în 2024 în direct pe Antena 1, Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Totul despre AntenaPLAY AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop. Ai sport in AntenaPLAY Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Crezi că va ajunge Barcelona în finala Ligii Campionilor? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...