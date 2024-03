Cătălin Ghigea va fi invitatul lui Dan Pavel la AS.ro LIVE, de la ora 10:30. Poveștile comentatorului de Formula 1™ - Antena Sport

Acum o lună am început un canal YT (Catalin Ghigea) despre motorsport. Filmez singur, montez singur, etc).

De 8 ani organizez Romanian Retro Racing, singurul campionat de viteză pe circuit pentru automobile istorice de curse.

Ca voi, am fost telespectator al F1 pentru cel puțin 25 de ani și nu am ratat nicio cursă (unele le-am vazut înregistrate). De mulți ani am și abonament la F1TV. În fiecare zi citesc cel puțin 1.5 ore despre F1”, a postat comentatorul, pe contul personal de Facebook.

Antena 3 CNN va transmite calificările Marelui Premiu al Arabiei Saudite, vineri, 8 martie, de la ora 19.00 şi apoi cursa, sâmbătă, 9 martie, de la ora 19.00. Antrenamentele de pe 7 şi 8 martie pot fi urmărite integral pe AntenaPLAY, pe canalul de sport AS şi pe cel dedicat.