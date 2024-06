Charles Leclerc a dat cărţile pe faţă, după incidentul de la Barcelona! Ce a spus despre relaţia cu Carlos Sainz - Antena Sport

Charles Leclerc a dat cărţile pe faţă, după incidentul de la Barcelona! Ce a spus despre relaţia cu Carlos Sainz Carlos Sainz şi Charles Leclerc, după Marele Premiu al Spaniei / Profimedia Charles Leclerc a dat cărţile pe faţă, după incidentul de la Barcelona. Cei doi piloţi de la Ferrari au fost în mijlocul unui moment controversat în timpul Marelui Premiu al Spaniei. La începutul cursei, cei doi s-au atins, iar monegascul l-a acuzat pe coechipierul său că nu a respectat strategia stabilită de echipă, aceea de a proteja pneurile. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Formula 1™, Formula 2 şi Formula 3 se vor vedea în următorii trei ani în AntenaPLAY. 24 de curse de Formula 1 vor fi în 2024 în direct pe Antena 1, Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Charles Leclerc a dat cărţile pe faţă, după incidentul de la Barcelona! Ce a spus despre relaţia cu Carlos Sainz Charles Leclerc a spus despre manevra lui Sainz, care l-a depăşit în debutul cursei, că este păcat şi a acuzat probleme la monopost, din cauza contactului. De partea celaltă, Sainz a replicat spunând că monegascul se plânge prea mult după curse. Înaintea Marelui Premiu al Austriei, Charles Leclerc a dezvăluit că cei doi au vorbit despre acest incident şi că relaţia lor este în continuare una bună, în ciuda declaraţiilor dure date la Barcelona. Cu toate acestea, monegascul nu scoate din calcul posibilitatea ca astfel de episoade să se repete: „Pentru relaţia dintre noi, deloc. Ne-am întors cu acelaşi avion duminică seară şi ne-am văzut, totul e bine. Am avut o discuţie, ca întotdeauna. Cred că problema pare mereu uriaşă din exterior. Noi ne ştim foarte bine de atâţia ani şi ştim că după fiecare cursă este tensiune. Amândoi eram la cald şi dezamăgiţi, dar am discutat şi totul este bine. Reclamă

Nu sunt îngrijorat în ceea ce priveşte relaţia noastră de acum încolo. S-a mai întâmplat şi în trecut şi e posibil să nu fie ultima oară, dar am reuşit să vorbim şi totul este bine. Totul este la fel, nu sunt îngrijorat”, a declarat Charles Leclerc, potrivit formula1.com.

