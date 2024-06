Charles Leclerc, concluzii după cursa de coşmar din Marele Premiu al Canadei: "Asta doare! Echipa avea nevoie de puncte!" - Antena Sport

Charles Leclerc a tras primele concluzii, după cursa de coşmar din Marele Premiu al Canadei. Pilotul de la Ferrari a transmis că rezultatul înregistrat de echipă a fost unul dureros.

Cursa din Marele Premiu al Canadei a fost în direct pe AntenaStars şi live în AntenaPLAY. Max Verstappen a triumfat la Montreal.

Charles Leclerc, concluzii după cursa de coşmar din Marele Premiu al Canadei

Charles Leclerc a fost nevoit să abandoneze în Canada, din cauza unor probleme la monopost. De cealaltă parte, nici Carlos Sainz nu a încheiat cursa, după ce şi-a lovit maşina.

După cursă, Leclerc a declarat că trebuie să se analizeze monopostul său, pentru a se identifica problema care l-a forţat să se retragă.

„Sincer să fiu, nu sunt prea multe de spus, cu excepţia problemelor de la motor care ne-au costat totul. La un anumit punct, am încercat să forţăm pe slick-uri, mai multe şanse au fost să nu meargă. Dar a trebuit să testăm, pentru că având problema la motor, am fost oricum out din cursă la un moment dat.