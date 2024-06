Lovitură pentru Red Bull, după Marele Premiu al Canadei! Sergio Perez, penalizat cu trei poziţii pe grilă în următoarea cursă - Antena Sport

La începutul cursei, Norris i-a depăşit pe Max Verstappen şi George Russel şi a luat un avantaj considerabil, punând chiar şi câte două secunde pe tur între el şi cei doi. Prima intervenţie a Safety Car-ului, după accidentul lui Logan Sargeant, i-a dat planurile peste cap.

Britanicul a ratat intrarea la boxe, înaintea de intervenţia Safety Car-ului. A fost nevoit apoi să mai facă un tur în spatele ei şi, după intrarea la boxe, să iasă abia pe 3, după Verstappen şi Russel.

„Am avut viteza de a câştiga. Am avut ghinion cu Safety Car-ul. Conduceam la o distanţă de 15 secunde. Safety Carul a distrus asta. Câteodată se întâmplă asta. Pe de altă parte, Safety Car-ul m-a ajutat în Miami să câştig o cursă.

Azi, „m-a ajutat” să pierd o cursă. Cred că altfel am fi câştigat. Aşa e în Formula 1, câteodată norocul e de partea ta, altă dată nu este. Trebuia să câştigăm azi şi nu am făcut-o. Nu am făcut o treabă bună ca echipă. E ceva ce vom discuta după.”, a spus Lando Norris, după Marele Premiu al Canadei, citat de autosport.com.