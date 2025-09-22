OFICIAL | Christian Horner a părăsit echipa Red Bull: "A fost o onoare şi un privilegiu" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 22 septembrie 2025, 17:29

Christian Horner, în garajul Red Bull / Profimedia Images

Red Bull a anunţat, luni, plecarea oficială a lui Christian Horner, la aproape trei luni după ce acesta a fost eliberat din funcţia de director de echipă.

La scurt timp după Marele Premiu de la Silverstone, Red Bull a anunţat că Christian Horner, directorul echipei austriece din 2005, a fost demis din funcţie, fiind victima atât a rezultatelor slabe pe circuit, cât şi a unei lupte interne pentru putere şi a repercusiunilor scandalului care a tulburat echipa anul trecut.

Plecarea lui Horner, anunţată oficial de Red Bull la aproape trei luni de la eliberarea din funcţie

Într-un mesaj pe X, Red Bull a oficializat plecarea britanicului. „După 20 de ani în cadrul echipei, Christian Horner, directorul echipei şi CEO, părăseşte Red Bull”, se scrie în mesaj. „Îi mulţumim pentru munca sa excepţională. El a avut un rol decisiv în transformarea acestei echipe într-una dintre cele mai performante din F1, cu opt titluri mondiale la piloţi şi şase la constructori. Mulţumim pentru tot, Christian, vei rămâne pentru totdeauna o parte importantă a istoriei noastre”.

A conduce Red Bull Racing a fost o onoare şi un privilegiu”, a declarat Horner într-un comunicat publicat de Red Bull. „Când am început în 2005, niciunul dintre noi nu şi-ar fi putut imagina parcursul care ne aştepta: campionatele, cursele, oamenii, amintirile. Sunt extrem de mândru de ceea ce am realizat ca echipă, doborând recorduri şi atingând culmi pe care nimeni nu le-ar fi crezut posibile, şi voi păstra asta pentru totdeauna în sufletul meu.

“Abia aştept să văd primul motor Red Bull Ford anul viitor”

Le urez lui Laurent (Mekies), lui Max (Verstappen), lui Yuki (Tsunoda) şi întregului Red Bull Technology Group tot ce e mai bun pentru viitor”, a adăugat el. „Sunt convins că vor continua, ca întotdeauna, să obţină succese pe circuit, pentru fanii noştri, şi să dea tot ce au mai bun. Abia aştept să văd primul motor Red Bull Ford în RB22 anul viitor.

Nu au fost comunicate detalii despre acordul de separare, dar mass-media britanică vorbeşte despre o sumă de 80 de milioane de lire sterline (91,65 milioane de euro) pentru Horner, al cărui contract era valabil până în 2030, şi despre posibilitatea de a reveni în F1 încă de anul viitor.

Formula 1 se vede exclusiv în Universul Antena. Cursa ultimului Mare Premiu, cel al Azerbaidjanului, care a fost câştigată de campionul mondial Max Verstappen, de la Red Bull, a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

