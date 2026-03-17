Christian Horner poate reveni în Formula 1. Proiectul Aston Martin, în pericol după doar 2 curse

Sebastian Ujica Publicat: 17 martie 2026, 17:25

Christian Horner și Adrian Newey, în timpul unui weekend de Grand Prix / Profimedia

Zero puncte după primele 2 curse, iar echipa Aston Martin-Honda deja se gândește să facă schimbări. Asta în condițiile în care șeful de echipă, Adrian Newey, nici măcar nu a fost prezent la cursa din China.

Acum, Sport de Catalunya scrie că Newey vrea să renunțe la acest rol ca să se poată concentra pe monopostul AMR26. Newey a ajuns la echipă în urmă cu un an pe poziția de acționar și designer principal, fiind ulterior desemnat șef de echipă după plecarea lui Andy Cowell.

Adrian Newey nu mai vrea team principal

Startul de sezon a prins-o pe Aston Martin într-o situație dificilă. Newey recunoaște că poziția de șef de echipă îi distrage atenția de la job-ul său principal, de inginer. Astfel, patronul echipei, Lawrence Stroll, caută înlocuitor.

Situația este descrisă de comentatorul DAZN, Antonio Lobato, cel care spune că la Aston Martin se simte „tensiune, nervi, dezamăgire și chiar lipsă de leadership”. Lobato mai spune că, deși Newey este probabil cel mai bine cotat designer din istoria F1, nu i se potrivește rolul de director expus permanent în fața presei, a FIA și a echipelor rivale.

Christian Horner e „varianta perfectă”

Aston Martin a avut trei șefi de echipă diferiți în ultimii trei ani, iar următorul pe listă ar putea fi Christian Horner. „Candidatul perfect” după cum este numit fostul șef de la Red Bull. Despre venirea acestuia la Aston Martin s-a vorbit și în noiembrie, după plecarea lui Cowell, însă atunci informația despre un acord a fost dezmințită.

Singurul semn de întrebare cu privire la Horner: chiar relația cu Newey, cel care a plecat de la Red Bull tocmai din cauza atmosferei toxice generată de acuzațiile de hărțuire împotriva lui Horner.

La Red Bull, Horner și Newey au câștigat 8 titluri mondiale la piloți și 6 la constructori în Formula 1.

Loading ... Loading ...
